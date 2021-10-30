Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Süper Lig'in 11. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında da galibiyet peşinde.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.
30 Ekim Cumartesi günü oynanacak Atakaş Hatayspor - Beşiktaş maçı saat 16.00'da başlayacak. Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.
Ligin 10. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 20 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Beşiktaş ile aynı puanda olan Atakaş Hatayspor ise averajla ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında geçen sezon Hatay'da yapılan karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlanırken, İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş rakibine 7-0 üstünlük kurdu.
MEHMET TOPAL VE HUTCHİNSON DÖNDÜ, JOSEF DE SOUZA İLE PJANİC SAKAT
Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Atiba Hutchinson ile Mehmet Topal, takımla çalışmalara başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde bu iki oyuncu, yarınki karşılaşmada görev alabilecek.
Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilen Josef de Souza, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Georges-Kevin N'Koudou da Atakaş Hatayspor karşısında görev yapamayacak.
Sakatlığı bulunan Miralem Pjanic'in de 11. hafta mücadelesinde oynaması beklenmiyor.
Hatayspor-Beşiktaş muhtemel 11'ler:
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Sam, Burak, Ruben, Emre, Lobzhanidze, Traore, Kaabi, Diouf
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Umut, Ghezzal, Necip, Atiba, Alex, Larin, Batshuay
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