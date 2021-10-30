İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

30 Ekim 2021 Cumartesi, 09:08

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN SPORTS ekranlarından canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de çıktığı son 2 maçta Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'a yenilen Fenerbahçe, kazanarak kötü gidişe son vermek ve moral bulmak istiyor. Ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 19 puanla 5. sırada girdi.

4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda hanesine 17 puan yazdıran Konyaspor, 7. sırada yer alıyor. Konyaspor, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Fenerbahçe karşısında yaşamıştı.

Fenerbahçe'de cezası devam eden Bright Osayi-Samuel, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdüren Serdar Aziz'in de kadroda yer alması beklenmiyor.

Konyaspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Sehiç, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar, Endri, Bytyqi, Hassan

Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Kim, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Gustavo, Muhammed (Novak), Pelkas, Rossi, Valencia