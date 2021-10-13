Galatasaray'ın eski yıldızı Elmander'den Terim'e övgü: Çalıştığım en iyi teknik direktör

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2021 Çarşamba, 14:21
<p>Galatasaray'ın eski futbolcusu İsveçli Johan Elmander, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.</p>

Galatasaray'ın eski futbolcusu İsveçli Johan Elmander, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

<p>2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen İsveçli eski futbolcu Elmander, çalıştığı en iyi teknik direktörün Fatih Terim olduğunu söyledi.&nbsp;</p>

2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen İsveçli eski futbolcu Elmander, çalıştığı en iyi teknik direktörün Fatih Terim olduğunu söyledi. 

<p>Elmander'in açıklamalarından satır başları şöyle:</p>

Elmander'in açıklamalarından satır başları şöyle:

<p>Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik direktör.</p>

Fatih Terim, çok iyi bir insan. Ayrıca teknik direktör olarak da onu çok seviyorum. Çünkü hem negatif hem pozitif eleştiri yapıyor. Takımdaki herkes ona karşı çok saygılı. Çalıştığım en iyi teknik direktör.

<p>Sakat şekilde çok maç oynadım. Ateşler içinde maçlara çıktım. Takım için her şeyimi verdim. Beni sevmelerinin nedeni de bu.Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var.</p>

Sakat şekilde çok maç oynadım. Ateşler içinde maçlara çıktım. Takım için her şeyimi verdim. Beni sevmelerinin nedeni de bu.Türkiye'ye ne zaman gelsem başımdan kanların aktığı fotoğrafı gösteriyorlar ve 'İşte seni bu yüzden seviyoruz, her zaman %100'ünü veriyorsun' diyorlar. Sakatlanıp oynadığım çok maç var.

<p>2011-2013 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Elmander, çıktığı 61 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.</p>

2011-2013 yılları arasında 2 sezon Galatasaray forması giyen Elmander, çıktığı 61 maçta 17 gol ve 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

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