Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Miguel Crespo açıklamalarda bulundu

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 12:48
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk oldu. Sarı-lacivertlilere 90+4’te galibiyeti getiren golü kaydeden Miguel Crespo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’a konuk oldu. Sarı-lacivertlilere 90+4’te galibiyeti getiren golü kaydeden Miguel Crespo, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Crespo, “Gerçekten zor bir maçtı. Dünya derbisi, zor olacağını biliyorduk. Çok iyi çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.</p>

Crespo, “Gerçekten zor bir maçtı. Dünya derbisi, zor olacağını biliyorduk. Çok iyi çalıştık. Kazandığımız için mutluyuz” dedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">25 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Böyle bir galibiyette herkes mutlu olur. Gol atmanın önemini biliyordum. Luiz Gustavo, Galatasaray’a gol atmanın önemini anlattı. Golden daha çok, kazandığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.</p>

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Böyle bir galibiyette herkes mutlu olur. Gol atmanın önemini biliyordum. Luiz Gustavo, Galatasaray’a gol atmanın önemini anlattı. Golden daha çok, kazandığımız için mutluyum” ifadelerini kullandı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Derbinin ardından kendisini sosyal medyadan tebrik eden Arjantinli yıldız Hernan Crespo için ise genç futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Hernan Crespo gibi birinden övgü almak harikaydı. Onun gibi büyük bir futbolcunun tweet atması, bu derbinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.”</p>

Derbinin ardından kendisini sosyal medyadan tebrik eden Arjantinli yıldız Hernan Crespo için ise genç futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Hernan Crespo gibi birinden övgü almak harikaydı. Onun gibi büyük bir futbolcunun tweet atması, bu derbinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.”

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Crespo son olarak, “Galatasaray’a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldum” dedi.</p>

Crespo son olarak, “Galatasaray’a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldum” dedi.


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