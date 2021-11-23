Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Miguel Crespo açıklamalarda bulundu

Derbinin ardından kendisini sosyal medyadan tebrik eden Arjantinli yıldız Hernan Crespo için ise genç futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Hernan Crespo gibi birinden övgü almak harikaydı. Onun gibi büyük bir futbolcunun tweet atması, bu derbinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.”