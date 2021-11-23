Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde protokolde yaşananların perde arkası
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Protokol tribününde maçın hakemi Halil Umut Meler'e gösterilen tepkilere çıkışan Nuri Akın, "Bu hakemlere saygı duymayı öğreneceksiniz" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın derbi sonrası hedef aldığı TFF yöneticisinin adı ve protokol tribününde yaşanan gelişmeler açığa çıktı.
Sözcü’den Mesut Yıldırım’ın edindiği bilgilere göre Elmas'ın “Haddini bilmedi” şeklinde eleştirdiği, “TFF, burada nasıl davranacağını bilmeyen üyelerini göndermesin” diye çıkıştığı isim Nuri Akın'dı. Mustafa Cengiz döneminde federasyona Galatasaray listesinden önerilen ve sarı-kırmızılı kulübün üyesi olan Akın'a gösterilen bu tepki ise hakem kararlarına yönelikti.
İddialara göre protokolde hakem Halil Umut Meler'e yönelik tepkilerin ardından Nuri Akın, Galatasaraylı yöneticilere çıkıştı. Akın, “Bu hakemlere saygı duymayı öğreneceksiniz” diye bağırdı. Bu sözler, ağız dalaşını tetikledi. Öte yandan Burak Elmas'ın TFF'ye çıkarması bugüne ertelendi. Elmas'ın toplantıda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olması için böyle bir karar aldığı öğrenildi.
MELER-UĞURLU İSYANI
Galatasaray yönetimi, baş hakem Halil Umut Meler ile VAR'daki Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararlarını masaya yatırdı. TFF'ye, Diagne-Berisha pozisyonu ile son saniyede VAR'ın karışmadığı Serdar'ın Berkan'ı itmesi gösterilecek. Uğurlu'nun, Sörloth'un Marcao'yu iterek gol attığı 2019'daki Trabzonspor-Galatasaray maçında da VAR hakemi olduğu hatırlatılacak.
2. JOHNSON VAKASI
Sarı-kırmızılı yönetim derbinin ardından olağanüstü olarak statta toplandı. Sabaha karşı 04.00'e kadar süren toplantıda hem durum değerlendirmesi yapıldı hem gelecek planları konuşuldu. Yöneticiler, yenilgiyi “2. Johnson vakasını yaşadık” diye değerlendirdi. 2000 yılında tek kale oynanan ancak Johnson'un şans golüyle kaybedilen derbiye atıf yapıldı. Sarı-kırmızılı idareciler, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını savunurken futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini, takımın geliştikçe daha iyi oynayacağına inandıklarını dile getirdi.
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