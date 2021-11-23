Fenerbahçe'de Olympiakos maçı hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5'inci maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, Olympiakos maçının hazırlıklarına moralli başladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve istasyon çalışmaları ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Galatasaray maçında görev alan oyuncuların rejenerasyon yaptığı antrenmanda sakatlıkları bulunan Altay Bayındır ile Enner Valencia'nın tedavileri sürdü. Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışmalarda yer alırken ikinci bölümde takımdan ayrı bireysel program dahilinde hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertliler, Olympiakos mücadelesinin hazırlıklarını yarın saat 10.30'da Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı idmanla tamamlayacak. 14.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Yunanistan'a gidecek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30'da basın toplantısı gerçekleştirecek.
Video Haberler
- Belediye Meclisi'nde 'Şahin K' tartışması
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Faiz kararlarının arkasındaki iki isim
- Kara salı! Türk Lirası çakıldı
- Müslüme’nin dedesi tutuklandı
- Dolardaki rekorun ardından art arda uyarı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Netflix'te bir Güney Kore yapımından daha rekor
- Erdoğan'dan ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması
- Erdoğan konuştu, dolar fırladı