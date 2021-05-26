5

İspanya Milli Takımı'nda 110 karşılaşmada 38 gol atan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, kulüp kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı.