<p>Son olarak Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu’da forma giyen Fernando Torres, yeşil sahalara geri dönme kararı aldı.&nbsp;<br></p>
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Son olarak Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu’da forma giyen Fernando Torres, yeşil sahalara geri dönme kararı aldı. 

<p>Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan İspanyol yıldız, "Hayatta anladığım tek şey var, futbol oynamak. Bu yüzden geri dönmeye karar verdim. Nereye gideceğimi Cuma günü açıklayacağım." açıklamalarında bulundu.<br></p>
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Sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yapan İspanyol yıldız, "Hayatta anladığım tek şey var, futbol oynamak. Bu yüzden geri dönmeye karar verdim. Nereye gideceğimi Cuma günü açıklayacağım." açıklamalarında bulundu.

<p>2019 Haziran'da veda kararını açıklayan Fernando Torres, "Sahaya çıktığımda en iyi şekilde performans gösterip kendimi zorlamak isterim. Bunu yapamadığımda futbol oynarken keyif alamıyorum. Bu sebeple kariyerimi noktalamak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanarak mental açıdan iyi hissetmediğine işaret etmişti.<br></p>
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2019 Haziran'da veda kararını açıklayan Fernando Torres, "Sahaya çıktığımda en iyi şekilde performans gösterip kendimi zorlamak isterim. Bunu yapamadığımda futbol oynarken keyif alamıyorum. Bu sebeple kariyerimi noktalamak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanarak mental açıdan iyi hissetmediğine işaret etmişti.

<p>37 yaşındaki Torres, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma terletmiş, kariyeri boyunca 714 maçta 255 kez ağları sarsmıştı.</p>
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37 yaşındaki Torres, kariyeri boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında forma terletmiş, kariyeri boyunca 714 maçta 255 kez ağları sarsmıştı.

<p>İspanya Milli Takımı'nda 110 karşılaşmada 38 gol atan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, kulüp kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı.&nbsp;</p>
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İspanya Milli Takımı'nda 110 karşılaşmada 38 gol atan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampiyonluğu yaşayan Torres, kulüp kariyerinde ise 1 Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. 

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