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2019 Haziran'da veda kararını açıklayan Fernando Torres, "Sahaya çıktığımda en iyi şekilde performans gösterip kendimi zorlamak isterim. Bunu yapamadığımda futbol oynarken keyif alamıyorum. Bu sebeple kariyerimi noktalamak için doğru zamanın geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanarak mental açıdan iyi hissetmediğine işaret etmişti.
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