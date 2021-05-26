Tokyo 2020 Ceo'su Muto'dan olimpiyatlar için seyirci açıklaması

Tokyo 2020 CEO'su Muto, Olimpiyatlar için Japonya dışından az sayıda taraftar alınacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:29
Tokyo 2020 Ceo'su Muto'dan olimpiyatlar için seyirci açıklaması
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