Dünya Kupası elemelerinde 4 Arjantinli futbolcunun sınır dışı edilmesi istendi
Brezilya - Arjantin maçı öncesi Brezilya Ulusal Sağlık Denetleme Kurulu, Arjantinli 4 futbolcunun sınır dışı edilmesini istedi.
Brezilya ile Arjantin arasında oynanacak müsabaka öncesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.
TYC Sports'un haberine göre, Brezilya Sağlık Kurulu; Arjantinli 4 futbolcu Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle 4 oyuncunun karantinaya girmesi için sınır dışı edilmesini istedi.
Saat 22:00'de başlayacak olan Brezilya - Arjantin maçı öncesi CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı. Arjantin milli takımı stada doğru hareketleniyor.
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