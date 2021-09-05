Dünya Kupası elemelerinde 4 Arjantinli futbolcunun sınır dışı edilmesi istendi

05 Eylül 2021 Pazar, 20:19

Brezilya ile Arjantin arasında oynanacak müsabaka öncesinde çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TYC Sports'un haberine göre, Brezilya Sağlık Kurulu; Arjantinli 4 futbolcu Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'nın yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği gerekçesiyle 4 oyuncunun karantinaya girmesi için sınır dışı edilmesini istedi.

Saat 22:00'de başlayacak olan Brezilya - Arjantin maçı öncesi CONMEBOL, 4 futbolcunun da müsabakada forma giyeceğini açıkladı. Arjantin milli takımı stada doğru hareketleniyor.