Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton, Mercedes ekibiyle tartıştı

Pit stop'a girme teklifini ilk başta reddeden Hamilton daha sonra ekibinin ısrarıyla girmek zorunda kaldı. Yarış esnasında Mercedes ekibine çok kızan Lewis Hamilton tepki gösterdi. Hamilton, "Pite girmemeliydik, size söyledim. Zaten kaybedecektik ama podyuma bile çıkamadık. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum. Beni rahat bırakın!" dedi.