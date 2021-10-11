Formula 1 Türkiye GP'sinde Lewis Hamilton, Mercedes ekibiyle tartıştı

cumhuriyet.com.tr
11 Ekim 2021 Pazartesi, 09:38
<p>Formula 1 İstanbul yarışı nefes kesen bir mücadaleyle bitti.&nbsp;</p>

Formula 1 İstanbul yarışı nefes kesen bir mücadaleyle bitti. 

<p>Bottas ilk sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlarken Hamilton uzun süre ilk üçe girmek için mücadele etti fakat rakiplerini geçemedi.&nbsp;</p>

Bottas ilk sırada başladığı yarışı aynı sırada tamamlarken Hamilton uzun süre ilk üçe girmek için mücadele etti fakat rakiplerini geçemedi. 

<p>Hamilton yarış sonunda ekibiyle konuşurken 'Pit stopa girmemeliydik, size söylemiştim!' diyerek isyan etti.&nbsp;</p>

Hamilton yarış sonunda ekibiyle konuşurken 'Pit stopa girmemeliydik, size söylemiştim!' diyerek isyan etti. 

<p>Verstappen 2, Perez 3. olurken, Hamilton ise yarışı beşinci sırada tamamladı.</p>

Verstappen 2, Perez 3. olurken, Hamilton ise yarışı beşinci sırada tamamladı.

<p>Pit stop'a girme teklifini ilk başta reddeden Hamilton daha sonra ekibinin ısrarıyla girmek zorunda kaldı. Yarış esnasında Mercedes ekibine çok kızan Lewis Hamilton tepki gösterdi. Hamilton, "Pite girmemeliydik, size söyledim. Zaten kaybedecektik ama podyuma bile çıkamadık. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum. Beni rahat bırakın!" dedi.</p>

Pit stop'a girme teklifini ilk başta reddeden Hamilton daha sonra ekibinin ısrarıyla girmek zorunda kaldı. Yarış esnasında Mercedes ekibine çok kızan Lewis Hamilton tepki gösterdi. Hamilton, "Pite girmemeliydik, size söyledim. Zaten kaybedecektik ama podyuma bile çıkamadık. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyorum. Beni rahat bırakın!" dedi.

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