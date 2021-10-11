İstanbul Park’ta Mercedes’in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 07:00

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix’sini Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan sezonun 16. yarışına ilk sıradan başlayan Bottas, 1.31.04’lük derecesiyle damalı bayrağı birinci sırada geçip bu sezonki ilk zaferini elde etti. Red Bull, İstanbul’da iki pilotuyla podyuma çıktı. Max Verstappen ikinci, Sergio Perez üçüncü oldu. Hollandalı Verstappen böylece pilotlar sıralamasında ikinci geldiği İstanbul’da Mercedes’ten Lewis Hamilton’ı geride bırakıp 262.5 puanla liderliğe yükseldi. Verstappen bu sezon 12. kez podyuma çıkma başarısını gösterdi.

HAMİLTON 5. BİTİRDİ

Aracının motorunu değiştirdiği için sıralama turlarında en iyi dereceyi yapmasına karşın 10 sıra grid cezası alıp yarışa 11. başlayan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, İstanbul Park’taki mücadeleyi beşinci tamamladı. Pilotlar klasmanında zirveyi Verstappen’e kaptıran Hamilton, 256.5 puanla ikinciliğe düştü. Bu sezon pilotlar sıralamasında zirve 5. kez el değiştirdi. Takımlar klasmanında Mercedes liderliğini korudu. Bottas’ın yarışı ilk sırada, Hamilton’ın da 5. bitirmesiyle Mercedes puanını 433.5’e yükseltti. Red Bull, 397.5 puanla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü McLaren’in 240, dördüncü Ferrari’nin 232.5 puanı var. Aracındaki güç ünitesini değiştirmesi nedeniyle 19. olarak start alan Ferrari sürücüsü Carlos Sainz, 11 sıra yükselip yarışı 8. bitirdi ve “Günün pilotu” seçildi.

AMANSIZ YARIŞ

İstanbul Park’taki yarışa yine yağmur ve lastik tercihleri damgasını vurdu. Yarış öncesi kendini hissettiren yağış, pist zemininde ıslak bir tabaka oluşturdu. Mücadele başladığında yağmur durdu. Ancak pistte kuru alan bulmakta ve aracın tutuşunda zorlanan pilotlar, uzun süre yeşil lastiklerle devam etti. Yarışa 11. başlayan Hamilton, 14. turda 5. sıraya yerleşti. 38. turdaki pit stoplar sonrası, Büyük Britanyalı pilot 4.’lüğe yükseldi. Yarışı lider götüren Bottas, pit stopun ardından ilk sırayı Ferrari’den Leclerc’e kaptırdı. Ancak Bottas, 47. turda tekrar liderliği aldı. 48. turda Leclerc’in pit stopa girmesiyle Hamilton 3. sıraya yerleşti. İlk virajda Gasly ile Alonso birbirine temas etti. Alonso spin atıp pistin dışına çıktı. Gasly ile araçların teması sonrası Mick Schumacher’i sıkıştıran Alonso 5 saniye cezası aldı. 35. turda Hamilton, Sergio Perez’i sıkıştırıp iki kez öne geçti ama doğru yarış çizgisinde kalan ve iyi savunma yapan Red Bull’un Meksikalı pilotu yerini korudu.