<p>Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerde yer aldığı Fox TV dizisi Masumiyet'in bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Düşük reytingleri nedeniyle yayın günü değişen dizinin kaderi tüm çabalara rağmen değişmedi.<br></p>
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Hülya Avşar ve Mehmet Aslantuğ'un başrollerde yer aldığı Fox TV dizisi Masumiyet'in bir süredir final yapacağı konuşuluyordu. Düşük reytingleri nedeniyle yayın günü değişen dizinin kaderi tüm çabalara rağmen değişmedi.

<p>Fox TV'de sezona iddiayla başlayan Masumiyet dizisi düşük reytingleri nedeniyle final yapmaya hazırlanıyordu. Dizinin yıldız oyuncularından Hülya Avşar'ın yapım şirketi Gold Film'e final kararı nedeniyle tepki gösterdiği iddia edildi.<br></p>
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Fox TV'de sezona iddiayla başlayan Masumiyet dizisi düşük reytingleri nedeniyle final yapmaya hazırlanıyordu. Dizinin yıldız oyuncularından Hülya Avşar'ın yapım şirketi Gold Film'e final kararı nedeniyle tepki gösterdiği iddia edildi.

<p>Avşar'ın bu tepkisi nedeniyle diziye son bir şans daha verildiği konuşulurken, Masumiyet hakkında flaş bir karar duyuruldu.<br></p>
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Avşar'ın bu tepkisi nedeniyle diziye son bir şans daha verildiği konuşulurken, Masumiyet hakkında flaş bir karar duyuruldu.

<p><strong>FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU</strong></p><p>Yayın günü değiştirilen ve artık pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yapımcısı Gold Film, sosyal medyadan Masumiyet'in final yapacağı tarihi açıkladı.&nbsp;</p><p><em>"Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir.&nbsp;</em></p><p><em>Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi ıçin teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere..."</em></p>
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FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Yayın günü değiştirilen ve artık pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yapımcısı Gold Film, sosyal medyadan Masumiyet'in final yapacağı tarihi açıkladı. 

"Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir. 

Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi ıçin teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere..."

<p><strong>MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?</strong></p><p>Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.</p>
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MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

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