FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Yayın günü değiştirilen ve artık pazartesi akşamları ekrana gelen dizinin yapımcısı Gold Film, sosyal medyadan Masumiyet'in final yapacağı tarihi açıkladı.
"Kanalla birlikte aldığımız ortak karar doğrultusunda Masumiyet dizimiz 24 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan fınal bölümüyle ekrana veda edecektir.
Bugüne dek sizlerden gördüğümüz destek ve ilgi ıçin teşekkür ederiz. Yeni projelerde buluşmak üzere..."
MASUMİYET DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.
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