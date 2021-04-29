FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli rejiye sinirlendi! ‘Şunu bitirebilir miyim lütfen'
Ana haber bülteni esnasında, haberi sunarken rejiye sinirlenen FOX TV Ana Haber Spikeri Selçuk Tepeli, ‘’Arkadaşlar şunu bitirebilir miyim lütfen’’ ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatih Portakal’dan sonra FOX TV Ana Haber Spikerliği görevini devralan gazeteci Selçuk Tepeli, ana haber bülteni sırasında görevden alınan Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan hakkındaki haberi sunarken bir anda sinirlendi.
REJİYE SİNİRLENDİ
Tepeli bir anda rejiye dönerek, "Arkadaşlar şunu bitirebilir miyim lütfen" diye sitem etti. Şaşkınlık yaratan o anlar sonrasında Tepeli haberi sunmaya devam etti.
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