<p>Beşiktaş'ın şampiyon kalecisi Ersin Destanoğlu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor.&nbsp;</p>
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Beşiktaş'ın şampiyon kalecisi Ersin Destanoğlu Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. 

<p>Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, bir süredir genç kaleciyi izleyen Nice, Beşiktaş'ın kapısını çaldı.&nbsp;</p>
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Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre, bir süredir genç kaleciyi izleyen Nice, Beşiktaş'ın kapısını çaldı. 

<p>Nice kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli önemrisinde bulundu. Söz konusu haberde Beşiktaş'ın bu teklife henüz yanıt vermediği fakat siyah beyazlıların 12 milyon euro istediği kaydedildi.&nbsp;</p>
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Nice kulübü 5 milyon euro bonservis bedeli önemrisinde bulundu. Söz konusu haberde Beşiktaş'ın bu teklife henüz yanıt vermediği fakat siyah beyazlıların 12 milyon euro istediği kaydedildi. 

<p>Ersin Destanoğlu ile Nice kulübünün dışında Fransa ve Almanya'dan bazı kulüpler de ilgileniyor.&nbsp;</p>
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Ersin Destanoğlu ile Nice kulübünün dışında Fransa ve Almanya'dan bazı kulüpler de ilgileniyor. 

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