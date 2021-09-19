Fransız ip cambazı Nathan Paulin, yerden 70 metre yüksekte 600 metre yürüdü

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2021 Pazar, 12:41
<p>Fransız ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar 600 metreyi ip üzerinde yürüdü. Paulin'in yerden 70 metre yukarıdaki denge mücadelesi halk tarafından merakla takip edildi.</p>

Fransız ip cambazı Nathan Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katından Chaillot Tiyatrosu'na kadar 600 metreyi ip üzerinde yürüdü. Paulin'in yerden 70 metre yukarıdaki denge mücadelesi halk tarafından merakla takip edildi.

<p>Yerden 70 metre yükseklikte dengede kalmaya çalıştı. 600 metreyi yalnızca beline takılı güvenlik halatıyla tamamladı.</p>

Yerden 70 metre yükseklikte dengede kalmaya çalıştı. 600 metreyi yalnızca beline takılı güvenlik halatıyla tamamladı.

<p>Fransız ip cambazı Nathan Paulin'in başkent Paris'teki gösterisi nefes kesti.</p>

Fransız ip cambazı Nathan Paulin'in başkent Paris'teki gösterisi nefes kesti.

<p>Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katıyla Chaillot Tiyatrosu arasında gerilen halat üzerinde yer çekimine meydan okudu.</p>

Paulin, Eyfel Kulesi'nin birinci katıyla Chaillot Tiyatrosu arasında gerilen halat üzerinde yer çekimine meydan okudu.

<p>Çocukken yükseklik korkusu olan Paulin zorlu yürüyüş için 4 yıl hazırlık yaptığını belirtti</p>

Çocukken yükseklik korkusu olan Paulin zorlu yürüyüş için 4 yıl hazırlık yaptığını belirtti

<p>27 yaşındaki Paulin'in yürüyüşünü Eyfel Kulesi'nin etrafında toplananlar ilgiyle izledi. Zorlu yürüyüş sonrası Paulin alkışlarla karşılandı.</p>

27 yaşındaki Paulin'in yürüyüşünü Eyfel Kulesi'nin etrafında toplananlar ilgiyle izledi. Zorlu yürüyüş sonrası Paulin alkışlarla karşılandı.

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