Başakşehir - Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu!

19 Eylül 2021 Pazar, 12:28

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak.

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı maçın VAR hakemi de açıklandı.

Cumartesi akşamı Antalya'da oynanan Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasında orta hakem olarak görev yapan Ali Şansalan, İstanbul'daki mücadelenin VAR hakemi oldu.

Dün Antalya'da görevlendirilen Şansalan'ın, bugün İstanbul'daki maça VAR hakemi olarak atanması, sosyal medyadaki taraftarlar tarafından tepki topladı.