Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

(İHA)
28 Şubat 2022 Pazartesi, 17:35
Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Samsun'da freni tutmayan okul servisinin yoldan çıkarak tarlaya girmesi sonucu 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu.

Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Kaza, Samsun Canik ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi.

Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Edinilen bilgiye göre, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların okuduğu okuldaki öğrencileri okul çıkışı evlerine götüren Mehri Ç. idaresindeki  okul servisi minibüs rampa aşağı inerken freni tutmadı.

Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Kontrolden çıkan minibüs refüjü aşıp karşıya geçerek bir evin önündeki taraya girdi. 

Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Kazada meyve ağaçlarına çarparak duran okul servisinde bulunan 5 öğrenci yaralanarak hastanelik oldu. 

Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Yaralı öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Freni tutmayan okul servisi kaza yaptı: 5 öğrenci yaralı

Sürücü, aracın freninin tutmadığını ileri sürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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