Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor, Sıla Şentürk için paylaşımda bulundu. Kulüpler, "Sıla daha 16 yaşındaydı" diyerek, tepkilerini gösterdiler.