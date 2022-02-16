Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı

cumhuriyet.com.tr
16 Şubat 2022 Çarşamba, 17:32
Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı

Giresun’da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı.

Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı

Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda polis ekiplerince yakalandı.

Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor, Sıla Şentürk için paylaşımda bulundu. Kulüpler, "Sıla daha 16 yaşındaydı" diyerek, tepkilerini gösterdiler.

Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı
Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı
Futbol kulüplerinden 'Sıla Şentürk' paylaşımı

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