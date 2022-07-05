G20 Ülkelerinde enflasyon oranları

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 00:00
<p>Dünya ciddi bir enflasyon sıkıntısı ile mücadele ediyor.  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, enerji bağımlılıklarıyla birlikte bu enflasyonun etkilerini bazı ülkelere göre daha fazla hissedebiliyorlar.</p> <p>Bloomberg HT'de yer alan bilgilere göre, işte bazı <strong>G20 Ülkelerinin enflasyon oranları</strong>...</p>

Dünya ciddi bir enflasyon sıkıntısı ile mücadele ediyor.  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, enerji bağımlılıklarıyla birlikte bu enflasyonun etkilerini bazı ülkelere göre daha fazla hissedebiliyorlar.

Bloomberg HT'de yer alan bilgilere göre, işte bazı G20 Ülkelerinin enflasyon oranları...

<p><strong>Türkiye:</strong> Yüzde 78.6</p>

Türkiye: Yüzde 78.6

<p><strong>Arjantin:</strong> Yüzde 58.8</p>

Arjantin: Yüzde 58.8

<p><strong>Rusya:</strong> Yüzde 17.1</p>

Rusya: Yüzde 17.1

<p><strong>Brezilya:</strong> 11.73</p>

Brezilya: 11.73

<p>İngiltere: <strong>Yüzde</strong> 9.1</p>

İngiltere: Yüzde 9.1

<p><strong>ABD:</strong> Yüzde 8.6</p>

ABD: Yüzde 8.6

<p><strong>Euro bölgesi:</strong> Yüzde 8.6</p>

Euro bölgesi: Yüzde 8.6

<p><strong>İtalya:</strong> Yüzde 8</p>

İtalya: Yüzde 8

<p><strong>Kanada:</strong> Yüzde 7.7</p>

Kanada: Yüzde 7.7

G-20 enflasyon Arjantin Rusya ingiltere

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