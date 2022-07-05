G20 Ülkelerinde enflasyon oranları

Dünya ciddi bir enflasyon sıkıntısı ile mücadele ediyor. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, enerji bağımlılıklarıyla birlikte bu enflasyonun etkilerini bazı ülkelere göre daha fazla hissedebiliyorlar.

Bloomberg HT'de yer alan bilgilere göre, işte bazı G20 Ülkelerinin enflasyon oranları...