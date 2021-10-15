Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Morutan tepkisi
"Burada gazete küpürleriyle bir şeyler isnat ettiniz. Hangi gazete, o rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşıp o rakamları aynı sitede açayım size burada. Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disiplin kuruluna başvurun. 'Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi' suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın. Suçlamanız varsa tüzükte bu çok net yazıyor, gereğini yapın."
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