Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Morutan tepkisi

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 17:40
<p>Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.</p>

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, yayıncı kuruluşta katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

<p>Burak Elmas, Galatasaray divan kurulu üyesi Ayhan Yeğinsu'nun, Olimpiu Morutan'a yüksek bonservis ücreti ödendiğine dair gazete haberlerini dile getirmesine tepki gösterdi.</p>

Burak Elmas, Galatasaray divan kurulu üyesi Ayhan Yeğinsu'nun, Olimpiu Morutan'a yüksek bonservis ücreti ödendiğine dair gazete haberlerini dile getirmesine tepki gösterdi.

<p>"Net olarak çıkın söyleyin, biz de cevabını verelim." diyen Başkan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:</p>

"Net olarak çıkın söyleyin, biz de cevabını verelim." diyen Başkan Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

<p>"Burada gazete küpürleriyle bir şeyler isnat ettiniz. Hangi gazete, o rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşıp o rakamları aynı sitede açayım size burada. Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disiplin kuruluna başvurun. 'Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi' suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın. Suçlamanız varsa tüzükte bu çok net yazıyor, gereğini yapın."</p>

"Burada gazete küpürleriyle bir şeyler isnat ettiniz. Hangi gazete, o rakamları nereden aldınız? İnternette ben de dolaşıp o rakamları aynı sitede açayım size burada. Eğer bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disiplin kuruluna başvurun. 'Yönetim kurulu transferde bilerek yüksek ücret verdi, burada da aracılara ekstra para verdi' suçlaması yapıyorsanız çıkıp burada anlatın. Suçlamanız varsa tüzükte bu çok net yazıyor, gereğini yapın."

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