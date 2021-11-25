Fransız gazeteci Canuti'den tepki çeken Galatasaray paylaşımı
Fransız gazeteci Romain Canuti, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Marsilya maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın sembolü olan aslanla poz verip "Aslanı evcilleştirdim" paylaşımını yaptı. Skandal harekete Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, evinde Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, bu akşam alacağı galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyecek.
Basın toplantısının ardından tepki çeken bir olay yaşandı. Marsilyalı gazeteci Romain Canuti, Galatasaray'ın simgesi olan aslan heykelinin üzerinde poz verdi. Zorlu karşılaşma öncesinde Fransız gazetecinin yaptığı bu hareket büyük tepki topladı.
Teknik direktörlerin düzenlediği basın toplantısı sonrasında Galatasaray'ın sembolü olan aslanla poz veren Romain Canuti, sosyal medya hesabından "Aslanı evcilleştirdim" paylaşımını yaptı.
Canuti'nin bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
PAYLAŞIMINI SİLİP ÖZÜR DİLEDİ
Romain Canuti, gördüğü tepkinin ardından paylaşımını sildi ve özür diledi. Fransız gazeteci, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim." ifadelerini kullandı.
Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim.— Romain Canuti (@romcanuti) November 25, 2021
Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt da, gazetecinin bu paylaşımının üstüne, "Misafirimiz özür dilemiştir. Taraftarımızdan ricamız akşamki maçın hiçbir şekilde gölgelenmemesidir." dedi.
Misafirimiz özür dilemiştir. Taraftarımızdan ricamız akşamki maçın hiçbir şekilde gölgelenmemesidir. #UEL #GSvOM https://t.co/DEcR0ECvs0— Ahu Ozyurt (@ahuozyurt) November 25, 2021
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