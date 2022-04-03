Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kuruluna doğru
Derkan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2021'de gerçekleştirilen 2019 yılının olağan mali genel kurulunda idari yönden ibra edilmeyen merhum başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulunda bulunan Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal gibi isimlerin seçime girip giremeyeceği konusunda, "Onlar dilekçe verdi. Henüz karar vermedik, değerlendiriyoruz. Hukuki görüşleri toparlıyoruz. Kararımızı en kısa sürede açıklayacağız" ifadelerini kullandı.
Yıllık olağan mali genel kurulda 2022 yılının bütçesinin de onaylanmadığını hatırlatan Derkan, "Bütçenin tekrar genel kurulda onaylanması lazım. Artık yeni gelen yönetim bunu yapacak. Bu arada mevcut yönetim, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar aylık harcama yapabilir. Yeni gelen yönetim de yetki genel kuruluna kadar, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar harcamada bulunabilir. Çok kolay değil. Sadece günlük işleri yürütebilirler, önemli harcamaları yapamazlar" değerlendirmesinde bulundu.
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