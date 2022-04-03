Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kuruluna doğru

Yıllık olağan mali genel kurulda 2022 yılının bütçesinin de onaylanmadığını hatırlatan Derkan, "Bütçenin tekrar genel kurulda onaylanması lazım. Artık yeni gelen yönetim bunu yapacak. Bu arada mevcut yönetim, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar aylık harcama yapabilir. Yeni gelen yönetim de yetki genel kuruluna kadar, geçen yılın bütçesinin 12'de biri kadar harcamada bulunabilir. Çok kolay değil. Sadece günlük işleri yürütebilirler, önemli harcamaları yapamazlar" değerlendirmesinde bulundu.