Galatasaray Ocak'ta 3 ismi transfer etmeye hazırlanıyor

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 14:35
<p>Galatasaray, son olarak Altay karşısında aldığı beraberliğin ardından zirvenin 16 puan gerisine düştü. Galatasaray yönetimi de düğmeye bastı.</p>

Galatasaray, son olarak Altay karşısında aldığı beraberliğin ardından zirvenin 16 puan gerisine düştü. Galatasaray yönetimi de düğmeye bastı.

<p>Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna devam etse de ligde işler istenildiği gibi gitmiyor.</p>

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da yoluna devam etse de ligde işler istenildiği gibi gitmiyor.

<p>Yönetim, gelecek sezonu da kapsayan bir transfer çalışması yürütmek istiyor. İlk etapta 3 ismin transferi gündemde.</p>

Yönetim, gelecek sezonu da kapsayan bir transfer çalışması yürütmek istiyor. İlk etapta 3 ismin transferi gündemde.

<p>Sporx’in haberine göre, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen, şu anda ise Portekiz ekiplerinden Benfica'da görev yapan Gedson Fernandes, bu kez bonservisi ile takımı kazandırılmaya çalışılacak.</p>

Sporx’in haberine göre, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen, şu anda ise Portekiz ekiplerinden Benfica'da görev yapan Gedson Fernandes, bu kez bonservisi ile takımı kazandırılmaya çalışılacak.

<p>Ön libero için rota Norveç olacak. Bodo/Glimt'in 24 yaşındaki yıldızı Patrick Berg de Aslan'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri.</p>

Ön libero için rota Norveç olacak. Bodo/Glimt'in 24 yaşındaki yıldızı Patrick Berg de Aslan'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan isimlerden biri.

<p>Son olarak da sağ kanat transferi öncelikli olarak belirlendi. İtalya Serie B ekiplerinden Parma'nın genç oyuncusu Dennis Man için de girişimler başlayacak.</p>

Son olarak da sağ kanat transferi öncelikli olarak belirlendi. İtalya Serie B ekiplerinden Parma'nın genç oyuncusu Dennis Man için de girişimler başlayacak.

<p>Galatasaray'da hedef, 3 oyuncuyu da ara transfer döneminde takıma kazandırmak.</p>

Galatasaray'da hedef, 3 oyuncuyu da ara transfer döneminde takıma kazandırmak.


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