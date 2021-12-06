Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber

Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesi teknik direktör Vitor Pereira'nın eli güçlenebilir. Enner Valencia takımla çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Aralık 2021 Pazartesi, 14:13
Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber
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Fenerbahçe'ye Enner Valencia'dan iyi haber geldi. Ekvadorlu hücum oyuncusu topla saha çalışmalarına başladı.

Sağlık ekibi Valencia'yı 19 Aralık'ta oynanacak Beşiktaş derbisine yetiştirmeyi hedefliyor.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlanarak oyunu terk etmek durumunda kalmıştı. 


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