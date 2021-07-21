PSV Galatasaray maçındaki yayın krizinde reklam panoları dikkat çekti!

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 22:35

Galatasaray'ın PSV ile oynadığı Şampiyonlar Ligi mücadelesine yayın krizi damga vurdu.

Yayının sürekli donması futbolseverleri rahatsız ederken taraftarlar bu duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

PANOLAR DÜZELİNCE YAYIN DÜZELDİ!



Maç başından itibaren stadyumdaki panolar yerine gösterilen televizyona yerleştirilmiş dijital panolar dikkat çekti. Yayının sürekli donmasının ardından yayını kesen TV8 dijital panolar yerine stadyumdaki panoları yayınlamaya başlayınca donma sorunu kesildi.



Dijital panolarda Türkiyede yasak olan illegal bahis sitelerinin reklamları döndüğü ortaya çıktı.

Yaşanan krizin Hollanda kaynaklı olduğunu ifade eden maçın spikeri Melih Gümüşbıçak, reklam panoları hakkında ise "Hollanda'daki yayında uygulanan sanal reklam uygulaması TV8 ile ilgili değil, TV8'in burdan bir gelir elde etmesi mümkün değil. Tamamen Hollanda'dan çıkan yayın bu." dedi.

