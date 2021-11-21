Galatasaray taraftarından ’Squid Game’ koreografisi

İHA
21 Kasım 2021 Pazar, 19:30
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi konuk ediyor.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray derbide Fenerbahçe’yi konuk ediyor.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu.</p>

Koronavirüs salgını sonrasında Nef Stadyumu’nda tam kapasiteyle oynanan ilk müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar tribünlerin tamamını doldurdu.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi.</p>

Derbiye yoğun ilgi gösteren taraftarlar, satışa çıktıktan kısa süre sonra biletleri tüketmişti. Korona virüs salgını önlemleri kapsamında Fenerbahçe taraftarının alınmadığı derbiye 50 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar geldi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görseller açıldı.</p>

Galatasaray taraftarı, derbiye özel koreografi yaptı. Müsabaka öncesinde, dijital bir platformda yayımlanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili görseller açıldı.

<p>Dev derbi öncesi ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlayalım" mesajı verildi. Ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açıldı.</p>

Dev derbi öncesi ezeli rakibe, "Hazırsanız oyuna başlayalım" mesajı verildi. Ardından "1907 numaralı oyuncu elendi" pankartı açıldı.


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