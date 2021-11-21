Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Oyun sistemiyle ilgili konuşan Terim, " Oyun anlayışımızın üstünden geçtik. Rakibe göre ufak tefek dokunmalar, değişiklikler yapabiliriz" dedi.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesinde son açıklamalarında bulundu.
İşte Fatih Terim'in sözleri şu şekilde:
Hakikaten bir özlem söz konusu! Bizde de, taraftarda da, futbol kamuoyunda da. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık. Bir Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Ümit ediyorum güne yakışır bir maç olur.
Bizde bu kadar zaman sonra gelen taraftarımızla bütünleşip kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini çıkarmalı herkes. Sonuçların her zaman kestirilemediği maçlar oynuyoruz. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Oyundan zevk alın, keyif alın dedim.
Galatasaray oyun planı çok açık zaten. Hele özellikle Ali Sami Yen'de. Mümkünse, yapabilirsek rakip alanda oynayacağız. Topun kontrolünü almaya çalışacağız. Fenerbahçe kadrosu tekniği, pas kalitesi yüksek bir takım. Çok az top kaybıyla oynamaya çalışacağız. Kaybetmemek, 3 puanı almak için hafta içerisinde oyuncularımızla beraber zaten bilinen, oynamaya devam ettiğimiz, zaman zaman dokunmak zorunda kaldığımız oyun anlayışımızın üstünden geçtik. Rakibe göre ufak tefek dokunmalar, değişiklikler yapabiliriz. Oyun anlayışımızdan, felsefemizden, şu ana kadar oynamak istediğimiz oyunu yukarı çekmek için çalışacağız. Kazanmayı hepimiz isteriz. İyi oynayarak kazanmayı her zaman isteriz.
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