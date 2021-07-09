Hugo Rodallega resmen EC Bahia'da

Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran Hugo Rodallega, Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 12:01
Hugo Rodallega resmen EC Bahia'da
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Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran Hugo Rodallega, Türkiye'de geçirdiği 6 sezonun ardından Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu.

Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 14 gol 3 asistle oynamıştı.


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