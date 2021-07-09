Hugo Rodallega resmen EC Bahia'da
Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran Hugo Rodallega, Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu.
Yukatel Denizlispor ile yollarını ayıran Hugo Rodallega, Türkiye'de geçirdiği 6 sezonun ardından Brezilya ekibi EC Bahia'ya transfer oldu.
Kolombiyalı golcü geçtiğimiz sezon forma giydiği 37 maçta 14 gol 3 asistle oynamıştı.
???? Atacante Hugo Rodallega, ex-seleção colombiana, Premier League e artilheiro na Turquia, assina com o Esquadrão. Leia e assista tudo no #SócioDigital https://t.co/SwfpCMCGjC #BBMP pic.twitter.com/tu34EuU1ui— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) July 9, 2021
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