Demirspor, Balotelli'den sonra David Luiz'e de fiyat sordu

09 Temmuz 2021 Cuma, 09:32

26 yıl sonra Süper Lig'e dönen Adana Demirspor, ligde iddialı bir kadro kurabilmek için transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Younes Belhanda ve Britt Assombalonga'ya imza attıran; Mario Balotelli'yle ile de şova devam eden Demirspor, son olarak David Luiz'e teklif yaptı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Mario Balotelli'den sonra Adana Demirspor yönetiminin David Luiz için devrede olduğunu iddia etti. Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Adana Demirspor yönetimi, Mario Balotelli transferinden sonra Chelsea, PSG ve Arsenal'de forma giyen David Luiz'e 2 yıllık teklif yaptı. Görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.