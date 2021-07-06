<p>Galatasaray'ın, Çekya ekibi Slavia Prag'ın 28 yaşındaki futbolcusu Nicolae Stanciu ile ilgilendiği iddia edildi.</p>
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Galatasaray'ın, Çekya ekibi Slavia Prag'ın 28 yaşındaki futbolcusu Nicolae Stanciu ile ilgilendiği iddia edildi.

<p>Çekya medyasından Idnes.cz'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için Slavia Prag'a 4,5 milyon avroluk bir teklif sundu.</p>
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Çekya medyasından Idnes.cz'in haberine göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu için Slavia Prag'a 4,5 milyon avroluk bir teklif sundu.

<p>Haberde, Çek ekibinin bu oyuncudan daha yüksek gelir elde etmek istediği, takımın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'nin ise Stanciu'nun takımda tutulmasını talep ettiği belirtildi.</p>
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Haberde, Çek ekibinin bu oyuncudan daha yüksek gelir elde etmek istediği, takımın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky'nin ise Stanciu'nun takımda tutulmasını talep ettiği belirtildi.

<p>Galatasaray'ın yanı sıra, Arap Yarımadası'ndan bir kulübün de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.</p>
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Galatasaray'ın yanı sıra, Arap Yarımadası'ndan bir kulübün de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.

<p>Stanciu, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 resmi maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.</p>
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Stanciu, geçtiğimiz sezon çıktığı 45 resmi maçta 16 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

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