Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da

06 Temmuz 2021 Salı, 17:23

Galatasaray, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve kulübü ile anlaşmaya vardı. Yılmaz'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri de istemişti. Genç oyuncunun Fatih Terim'e verdiği söz nedeniyle Galatasaray'ı tercih ettiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbolcunun yarın Sarı-kırmızılı takıma 5 yıllık imza atması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.