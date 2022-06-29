Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları!

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2022 Çarşamba, 15:52
<p>Galatasaray, yeni sezon hazırlıkların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yaptığı idmanla sürdürdü.</p>

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkların Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

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