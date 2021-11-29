Galatasaray'dan 2010-2011 sonrası en kötü performans

cumhuriyet.com.tr
29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:46
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 14 haftada 22 puan toplayabildi ve üç puanlı sistemdeki en kötü performanslarından birini gerçekleştirdi.</p>

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor’a konuk oldu. Karşılaşmadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılı takım, 14 haftada 22 puan toplayabildi ve üç puanlı sistemdeki en kötü performanslarından birini gerçekleştirdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Opta verilerine göre, ilk 14 haftada 22 puan toplayan Galatasaray, üç puanlı sisteme geçildiği 1987/88 sezonundan bu yana en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. Galatasaray, 2010-2011 sezonunda da ilk 14 haftayı 17 puanla geride bırakmıştı.</p>

Opta verilerine göre, ilk 14 haftada 22 puan toplayan Galatasaray, üç puanlı sisteme geçildiği 1987/88 sezonundan bu yana en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. Galatasaray, 2010-2011 sezonunda da ilk 14 haftayı 17 puanla geride bırakmıştı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında sekizinci sırada yer alan Galatasaray, sıradaki maçını 4 Aralık tarihinde Altay ile oynayacak.</p>

Süper Lig'de ilk 14 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 14 puan arkasında sekizinci sırada yer alan Galatasaray, sıradaki maçını 4 Aralık tarihinde Altay ile oynayacak.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, liderlik mücadelesi için 9 Aralık'ta Lazio deplasmanına konuk olacak. Galatasaray bunun ardından 13 Aralık'ta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.</p>

UEFA Avrupa Ligi grubundan çıkmayı garantileyen sarı-kırmızılı ekip, liderlik mücadelesi için 9 Aralık'ta Lazio deplasmanına konuk olacak. Galatasaray bunun ardından 13 Aralık'ta Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.


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