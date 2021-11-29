Galatasaray'dan 2010-2011 sonrası en kötü performans

Opta verilerine göre, ilk 14 haftada 22 puan toplayan Galatasaray, üç puanlı sisteme geçildiği 1987/88 sezonundan bu yana en kötü ikinci sezonunu geçiriyor. Galatasaray, 2010-2011 sezonunda da ilk 14 haftayı 17 puanla geride bırakmıştı.