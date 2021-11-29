Göztepe-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?

29 Kasım 2021 Pazartesi, 09:28

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Derbide Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek moral bulan ve ligde 4 maçlık galibiyet özlemine son veren Fenerbahçe, Göztepe müsabakasını da kayıpsız geçmek istiyor.

Yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, haftaya 23 puanla 5. sırada girdi.

Süper Lig'de 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 10 puan toplayan Göztepe ise 18. basamakta yer aldı.

55. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, bugün yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 55. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında geride kalan 54 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 9'unu Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli takım 82 gol atarken, Göztepe ise 39 kez ağları havalandırdı.

Geride kalan sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı Fenerbahçe 3-2 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmadan ise Göztepe 1-0 galip ayrıldı.

İki takım İzmir'de 28. kez lig maçı oynayacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 9-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 31, Göztepe ise 22 gol attı.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Marko Mihojevic ve Balazs Megyeri'nin yanı sıra cezalı Yalçın Kayan bu maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ise tedavilerine devam edilen Enner Valencia ile Altay Bayındır, karşılaşmada görev yapamayacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Marcel Tisserand ve 4. sarı karttan cezalı duruma düşen Mert Hakan Yandaş da takımdaki yerlerini alamayacak.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Arslanagic, Atınç, Atakan, Murat, Soner, Obinna, Berkan, Halil, Ndiaye, Lourency

Fenerbahçe: Berke, Ferdi, Kim, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci, Mesut, Berisha