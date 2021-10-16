Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Medical Park Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Bordo-mavililer, rakibi karşısında kazanarak hem yenilmezlik serisini sürdürmeye hem de liderliği ele geçirmenin mücadelesini verecek.
Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan bordo-mavililer, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğuna oturmak istiyor.
222 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, ligde son 20 maçtır mağlubiyet yüzü görmüyor.
En son teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, daha sonra oynadığı 20 lig maçında 9 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
20 BİN DOLAYINDA TARAFTAR DESTEKLEYECEK
Trabzonspor'da karşılaşmanın biletlerine taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
40 bin kişilik Medical Park Stadı'nın satışa çıkarılan 20 bin dolayında bilet 1 saat içerisinde tükendi. Bu rakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahada en fazla seyirci sayısı olacak.
Ligin 4. haftasındaki Galatasaray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.
EKSİKLER
Trabzonspor'da zorlu karşılaşma öncesinde Koita, Abdulkadir Parmak ve Hamsik'in sakatlıkları bulunuyor.
Karadeniz ekibi, bu akşam yapacağı son çalışmayla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- TÜGVA, Kim Milyoner Olmak İster'e de el atmış
- Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası'nda!
- Halil Falyalı Girne'de polise teslim oldu
- 'Erdoğan'a açık ve net çağrı yapıyorum...'
- Başsavcıya ‘CHP’liyi gözaltına al’ mesajı
- İşte yeni asgari ücret!
- Mersin Metrosu projesi için tarih belli oldu
- Yurttaşlar, benzin istasyonlarına akın etti!
- Ömer Koç: Fevkalade üzüyor
- Alevi öğretmene korkunç saldırı