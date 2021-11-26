Galatasaray'ın Marsilya galibiyeti Fransız basınında geniş yer buldu

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2021 Cuma, 12:59
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, dün akşam Marsilya’yı konuk etti. Temsilcimiz, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.</p>

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, dün akşam Marsilya’yı konuk etti. Temsilcimiz, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Galatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek Fransız temsilcisini UEFA Avrupa Ligi dışına itmeyi başardı. Galatasaray bu sonuçla puanını 11'e yükseltip gruptan çıkmayı garantiledi.</p>

Galatasaray, Marsilya'yı 4-2 yenerek Fransız temsilcisini UEFA Avrupa Ligi dışına itmeyi başardı. Galatasaray bu sonuçla puanını 11'e yükseltip gruptan çıkmayı garantiledi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Marsilya'nın İstanbul'daki mağlubiyeti, Fransız basınında da geniş yankı buldu. İşte Fransa'nın önemli gazetelerinin ve internet sitelerinin, Galatasaray - Marsilya maçının ardından attığı manşetlerden bazıları:</p>

Marsilya'nın İstanbul'daki mağlubiyeti, Fransız basınında da geniş yankı buldu. İşte Fransa'nın önemli gazetelerinin ve internet sitelerinin, Galatasaray - Marsilya maçının ardından attığı manşetlerden bazıları:

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> L'Equipe:</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"</p>

L'Equipe:

"Olympique Marsilya, Galatasaray'ın sahasındaki ağır yenilginin ardından Avrupa Ligi'nden elendi"

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Foot Marceto:</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"</p>

Foot Marceto:

"Galatasaray açık farkla üstün geldi ve Olympique Marsilya'yı eledi"

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Maxifoot:</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!"</p>

Maxifoot:

"Marsilya ve Avrupa Ligi, bitti!"

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Foot-National:</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne 'elveda' dedi"</p>

Foot-National:

"Marsilyalılar, Türkiye'de battı ve Avrupa Ligi'ne 'elveda' dedi"

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;"><strong> Sports:</strong></p><p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına 'elveda' dedi"</p>

Sports:

"Olympique Marsilya, Galatasaray cehenneminde battı ve turu geçme umutlarına 'elveda' dedi"


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