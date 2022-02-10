Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena'dan geleceğiyle ilgili açıklama
Galatasaray formasıyla çıktığı ilk maç olan Alanyaspor performansı hakkında genç eldiven, “Bu büyük kulübün bir parçası olmak, armayı taşımak beni başta heyecanlandırdı. Maç başladıktan sonra tamamen kendimi maça odakladım. Karşımızdaki rakip de güzel maçlar çıkararak karşımıza geldi. Beraberlik çok kötü bir sonuç değildi. Dolayısıyla ilk maçımdan memnun kaldım diyebilirim.” yorumunu yaptı.
İspanya ve Türkiye arasındaki futbol farklılıklarıyla ilgili Peña, “Barcelona’da İspanya’da ve dünyada ismi duyulmuş uluslararası çapta büyük bir takım. Galatasaray’da burada aynı şekilde. Türkiye’de ve uluslararası alanda büyük bir takım. Buradaki oyun ile İspanya arasında bazı farklılıklar var. İspanya’da daha çok oyun kurma, daha sakin bir oyun temposu var. Burada oyunlar çok hızlı. Dome hoca ile, teknik ekip ile birlikte buraya geldiler. Onların yapmaya çalıştıkları oyunu da düşündüğümüz vakit, zaman içinde burada benzer şeyler yakalayabileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.
Birlikte çalıştığı antrenörlerle çok iyi uyum içerisinde olduğunu belirten genç kaleci, “Ricard hoca ile 7-8 yıl bir arada çalıştık. Villarreal’den Barcelona’ya onun sayesinde geçiş yaşamıştım. Onunla yakın bir ilişkimiz var. Bu yakın ilişki ve ondan aldığım desteği oynadığım dakikalarda yansıtmaya çalışıyorum. Fadıl hoca ile ve Ricard hoca ile birlikte antrenmanlara çıkıyoruz. Diğer kaleci arkadaşlarımızla birlikte çok güzel antrenmanlar çıkardığımıza inanıyorum. Gelmeden önce Fadıl hocayı tanımıyordum ama sıcak bir karşılama oldu. Hep birlikte güzel çalıştığımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
“Barcelona ile anlaşmam gereği onlar izin verdiği için buraya gelebildim. Ben de elit bir takımda süre almak istiyordum. Normalde 30 Haziran’da dönmem gerekiyor. Tabii ki gelecekte burada veya Barcelona’da oynama şansı olabilir. Gelecek ne getirecek bakacağız. Tabii ki burası çok hoşuma giden bir kulüp. Burada oynamak çok hoşuma gidiyor.”
Fernando Muslera ile çok iyi ilişkisinin olduğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Iñaki Peña, “10-11 yıl burada geçirdi. Şahsi olarak olmasa da onu milli takımdan ve Galatasaray’dan tanıyordum. Bu kulübün içinde çok önemli bir isim. Aynı dili konuşuyor olmamızın da verdiği bir avantaj var. Hemen yakın bir ilişki kurduk. Bana geldiğim günden beri çok yardımcı oldu. Onunla olan ilişkimden çok mutluyum. Aramız çok iyi. İkimizin de amacı kulüp için en iyisi neyse onu yapmak. Aramızda kim daha iyi gibi bir çekişme olmaz. İkimiz de en iyi şekilde maçlara ve antrenmanlara çıkacağız." dedi.
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