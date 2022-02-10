Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena'dan geleceğiyle ilgili açıklama

Fernando Muslera ile çok iyi ilişkisinin olduğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Iñaki Peña, “10-11 yıl burada geçirdi. Şahsi olarak olmasa da onu milli takımdan ve Galatasaray’dan tanıyordum. Bu kulübün içinde çok önemli bir isim. Aynı dili konuşuyor olmamızın da verdiği bir avantaj var. Hemen yakın bir ilişki kurduk. Bana geldiğim günden beri çok yardımcı oldu. Onunla olan ilişkimden çok mutluyum. Aramız çok iyi. İkimizin de amacı kulüp için en iyisi neyse onu yapmak. Aramızda kim daha iyi gibi bir çekişme olmaz. İkimiz de en iyi şekilde maçlara ve antrenmanlara çıkacağız." dedi.