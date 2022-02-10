Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı başlıyor

10 Şubat 2022 Perşembe, 10:19

Spor Toto Süper Lig’de 25. hafta heyecanı yarın, 12 Şubat Cumartesi, 13 Şubat Pazar ve 14 Şubat Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelesinde Altay, Rizespor’u konuk edecek. Bu hafta Galatasaray sahasında Kayserispor ile, Fenerbahçe de deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Lider Trabzonspor ise evinde Konyaspor ile mücadele edecek. Beşiktaş da haftanın son günü Adana Demirspor’a konuk olacak.

Süper Lig’de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Altay - Çaykur Rizespor

12 Şubat Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Gaziantep FK

16.00 GZT Giresunspor - Fenerbahçe

19.00 Galatasaray - Y. Kayserispor

13 Şubat Pazar

13.30 D.G. Sivasspor - Ö.K. Yeni Malatyaspor

16.00 F.T. Antalyaspor - V. Karagümrük

19.00 Kasımpaşa - A. Alanyaspor

19.00 Trabzonspor - İ. H. Konyaspor

14 Şubat Pazartesi

20.00 A. Hatayspor - Göztepe

20.00 Adana Demirspor - Beşiktaş