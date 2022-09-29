Bu cuma vizyonda yer alacak filmler belli oldu

Cemal Hünal, Erkan Can ve Belçim Bilgin’in başrollerde olduğu yerli bir aşk filmi olan Alabora Aşk, bir Karadeniz kasabasında balıkçılık yapan Ali ile nişanlısı Esma’nın evliliklerine kısa bir zaman kala yaşanan acı bir olayı ve yapılması gereken çok zor bir seçimi konu alıyor. Ali, aşkı uğruna içinden çıkılması çok güç bir duruma bir çözüm üretirken, Esma’nın zeka geriliği olan çocukluk arkadaşı Samet’e karşı hissettiği yükümlülük izleyiciyi bambaşka bir soruya itiyor. Aşk için mi yoksa sevgi için mi her şey yapılabilir?