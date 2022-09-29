Hot Take: The Depp/Heard Trial filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Geçtiğimiz aylarda dünya basınında gündeme oturan ve canlı yayınlanan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki iftira davası film oldu. Filmden ilk fragman paylaşıldı. Johnny Depp ve Amber Heard davasını konu alan filmin ismi ne? Film hangi kanalda yayımlanacak, oyuncuları kimler?
Hollywood’un ünlü çifti Amber Heard ve Johnny Depp, boşanmış olmalarına rağmen gündemden düşmeyen bir dava sürecine girmişlerdi.
Depp, Heard'ün 2018'de Washington Post'a yazdığı makalede isim vermeden ev içi şiddet mağduru olduğunu söylemesi üzerine eski karısına iftira davası açtı ve 50 milyon dolar tazminat istedi.
Heard de ona karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti..
Haziran ayı başında kararını açıklayan jüri, Heard'in evlilikleriyle ilgili iddialarının yanlış' olduğunu belirterek Depp dışındaki insanlara da iftira niteliğinde olduğunu belirtti.
Aynı zamanda Heard'in hareketlerinin 'kötü niyet' taşıdığını aktardı. Jüri makaleden ötürü gördüğü zararın karşılanması için Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
Öte yandan mahkeme Heard'in Depp'e karşı öne sürdüğü karalama suçlamasından ikisinde haksız olduğuna, ancak birinde haklı olduğuna karar verildi.
Jüri, Depp'in avukatı Adam Waldman aracılığıyla Heard'e iftira attığına karar verdi, bu yüzden Heard'ün 2 milyon dolar tazminat almasına hükmedildi.
DEPP-HEARD DAVASI FİLM OLDU
Fox’a ait olan akış platformu Tubi, Hot Take: The Depp/Heard Trial adlı bir film hazırladı.
HOT TAKE: THE DEPP/HEARD TRİAL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Filmin yönetmeni daha önce televizyon filmleri yöneten Sara Lohman, senaristi ise Guy Nicolucci. Ayrıca Johnny Depp rolünde Mark Hapka, Heard rolünde Megan Davis, Depp’in avukatı Camille Vasquez rolünde Melissa Marty ve Heard’ün avukatı Elaine Bredehoft rolünde de Mary Carrig rol alıyor.
HOT TAKE: THE DEPP/HEARD TRİAL FİLMİ NE ZAMAN GÖSTERİME GİRECEK?
Hot Take: The Depp/Heard Trial filmi 30 Eylül’de yayında olacak.
HOT TAKE: THE DEPP/HEARD TRİAL FİLMİNİN FRAGMANI
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