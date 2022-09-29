Bergen filminin yayınlanacağı dijital platform belli oldu

29 Eylül 2022 Perşembe, 14:20

Bergen, 7 Ekim 2022 itibariyle Amazon Prime Video’da seyirci karşısına çıkacak.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını ise Mine Şengöz'ün üstlendiği filmde, Bergen'i canlandıran ve tüm şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran rol aldı.

4 Mart 2022'de vizyona giren "Bergen", toplamda 5 milyon 484 bin 798 seyirci tarafından izlendi.

2022 yılının en çok izlenen filmi olan "Bergen", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8. sırada bulunuyor.