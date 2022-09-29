Bergen filminin yayınlanacağı dijital platform belli oldu
Son dönemlerin en çok izlenen filmlerinden Bergen'in dijitalde yayınlanacağı platform belli oldu.
Bergen, 7 Ekim 2022 itibariyle Amazon Prime Video’da seyirci karşısına çıkacak.
Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz’un yazdığı, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in yaptığı, yaratıcı yapımcılığını ve yapımcılığını ise Mine Şengöz'ün üstlendiği filmde, Bergen'i canlandıran ve tüm şarkıları seslendiren Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran rol aldı.
4 Mart 2022'de vizyona giren "Bergen", toplamda 5 milyon 484 bin 798 seyirci tarafından izlendi.
2022 yılının en çok izlenen filmi olan "Bergen", tüm zamanların en çok izlenen yerli filmler listesinde 8. sırada bulunuyor.
Video Haberler
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
- Bahçeli ile Soylu arasında neler oluyor?
- Gezici Kütüphane, Köy Okulunda Öğrencilerle Buluştu
- Yerli Flamingolarının Sayısı Her Geçen Gün Artıyor
- Asi Nehri'nde su sümbülü istilası
- Erdemli'de limon hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü şarkıcı banyoda ölü bulundu
- Devlete güvenin geldiği hâl!
- Fatih Terim belgeseline ibret olsun!
- Öngörüm: Onay çıkacak... Üç ay içinde
- HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili açıklama
- 'Merkez'den bankalara yeni talimat
- Dünya diken üstünde! Putin...
- Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
- Gazetelerden öğrendi, 'Ya bu ne' dedi
- AYM'den Seçim Kanunu'yla ilgili karar