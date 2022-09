Filmekimi heyecanı başlıyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 17:42

Bu yıl Venedik’te En İyi Senaryo ödülünü kazanan The Banshees of Inisherin ve Beyaz Gürültü filmlerinin yanı sıra Cannes’da Büyük Ödül’ü paylaşan Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Yakın gibi merakla beklenen bol ödüllü filmleri izleyiciyle buluşturacak Filmekimi’nin biletleri 4 Ekim’de satışa çıkıyor. Filmekimi Sundance, Cannes, Venedik, Toronto film festivallerinde gösterilmiş, ödüllü ve merakla beklenen yeni yapımları içeren programıyla 7-16 Ekim tarihlerinde İstanbul’da sinemaseverlerle buluşacak.

Filmekimi filmleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 Sineması, Şişli'de City's Nişantaşı – CINEWAM Premium ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ve Sinematek/Sinemaevi’nde izlenebilecek.

Filmekimi, Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilmektedir.

BÜYÜK FESTİVALLERDEN ÖDÜLLÜ FİLMLER

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde prömiyerini yapmış, ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturuyor.

Eylülde sonuçlanan Venedik Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve Colin Farrell’a En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini getiren The Banshees of Inisherin (Martin McDonagh), Noah Baumbach’ın son filmi Beyaz Gürültü Filmekimi programında yer alıyor. Venedik’ten ayrıca L’Immensità (Emanuele Crialese), Marlowe (Neil Jordan), Paul Schrader'ın yeni filmi Usta Bahçıvan filmleri de Filmekimi’nde.

Cannes’da Büyük Ödülü paylaşan Claire Denis’nin Öğle Güneşinde Yıldızlar ve Lukas Dhont’un Yakın filmleri, Jüri Ödülü kazanan Sekiz Dağ (Charlotte Vandermeersch & Felix Van Groeningen), yine Jüri Ödülü kazanan Aİ (Jerzy Skolimowski), Park Chan-wook’a En İyi Yönetmen ödülü getiren Ayrılma Kararı, Zar Amir-Ebrahimi’ye En İyi Kadın Oyuncu ödülü getiren Kutsal Örümcek (Ali Abbasi), Song Kang-ho’ya En İyi Erkek Oyuncu ödülü getiren Bebek Servisi (Hirokazu Kore-eda), En İyi Senaryo Ödülü kazanan Cennetten Gelen Çocuk (Tarik Saleh), Eleştirmenler Haftası Jüri Ödülü ve Saraybosna'da Cinsiyet Eşitliği Ödülü alan Güneş Sonrası (Charlotte Wells), Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünde EcoPro Jüri Ödülü kazanan İncir Ağaçlarının Altında (Erige Sehiri), en iyi ilk filme verilen Altın Kamera ödülünü kazanan Savaş Atı (Gina Gammell & Riley Keough), Europa Cinemas En İyi Avrupa Filmi seçilen Güzel Bir Sabah (Mia Hansen-Løve), eleştirmenler federasyonu FIPRESCI Ödülü kazanan Leyla’nın Kardeşleri (Saeed Roustaee), Belirli Bir Bakış bölümünde FIPRESCI ödülü kazanan Mavi Kaftan (Maryam Touzani), aynı bölümde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Akdeniz Ateşi (Maha Haj), Belirli Bir Bakış bölümünün en iyi filmi seçilen İşe Yaramazlar (Lise Akoka & Romane Gueret); yine Belirli Bir Bakış bölümünde Vicky Krieps’e En İyi Performans ödülü getiren Korsaj (Marie Kreutzer) Filmekimi'nde gösterilecek.

Programda ayrıca Romen usta yönetmen Christian Mungiu'nun son filmi R.M.N., Toronto Film Festivali'nde prömiyerini yapan Kadın Kral (Gina Prince-Bythewood), Emma Thompson'lı İyi Şanslar Leo Grande, Louis Garrel'in yönettiği yeni filmi Masum, Cannes Film Festivali'nin açılış filmi Kestik! (Michel Hazanavicius), Sundance ve birçok festivalde daha ödüllendirilen Aşkın Ateşi, Hlynur Pálmason'un son filmi Tanrının Unuttuğu Yer, Selçuk Metin'in Yıldız Kenter belgeseli Caniko da yer alıyor.

Filmekimi’nin bu yılki sloganı “Sinemasever için ekim, Filmekimi ayıdır”.

Filmekimi’nin reklam kampanyası ve afişini bu yıl da Muhabbet Ajans hazırladı. Her yıl eğlenceli fikirlere imza atan Muhabbet Ajansı bu yıl “Ekim demek #Filmekimi demek!” fikrinden yola çıkarak “Aylardan Filmekimi” kampanyasını hazırladı. Çünkü “gerçek sinemaseverler ekime Filmekimi der, Filmekimi’ni bekler.”

BİLET SATIŞ BİLGİLERİ

Festival biletleri, 30 Eylül Cuma 10.30’da başlayacak Lale Kart üyeleri için indirimli ön satışların ardından, 4 Ekim Pazartesi 14.30’da genel satışa açılacak. Biletler passo.com.tr/tr üzerinden, Passo perakende noktalarından, City's Nişantaşı – CINEWAM Premium, Kadıköy Sineması gişelerinden ve İKSV ana gişesinden alınabilir.

Filmekimi gösterimlerinin hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00) tam 50 TL. Hafta içi 19.00 ve hafta sonu seansları (11.00-13.30-16.00-19.00) ve tüm 21.30 seansları tam 75 TL. 21.30 seansları harici seanslar ise yalnızca öğrencilere özel Eczacıbaşı Genç Bilet ile 10 TL.

Siyah ve Beyaz Lale Kart üyeleri biletlerini kendilerine ait ön satış dönemlerinde, yer seçme opsiyonuyla passo.com.tr/tr üzerinden %25; Kırmızı Lale Kart üyeleri ise %15 oranlarında indirimle satın alabilirler.

Lale Kart üyeleri için ön satış dönemi: 30 Eylül Cuma 10.30 ( Siyah Lale Üyeleri), 1 Ekim Cumartesi 10.30 (Beyaz Lale Üyeleri), 2 Ekim Pazar 10.30 (Kırmızı Lale üyeleri)

Ayrıntılı bilgi için: filmekimi.iksv.org

FİLMEKİMİ PROGRAMI

• Kutsal Örümcek / Holy Spider / Ali Abbasi

• İşe Yaramazlar / Les Pires / Lisa Akoka, Romane Gueret

• Ölüm Ayırana Dek / Plus que jamais / More than Ever / Emily Atef

• Beyaz Gürültü / White Noise / Noah Baumbach

• Maskeli Balo / Mascarade / Masquerade / Nicolas Bedos

• İlgi Manyağı / Syk Pike / Sick of Myself / Kristoffer Borgli

• Viva Maestro! / Ted Braun

• Tiyatro Okulu / Les Amandiers / Forever Young / Valeria Bruni Tedeschi

• Ayrılma Kararı / Heeojil kyolshim / Decision To Leave / Park Chan-wook

• Uçsuz Bucaksız / L’Immensità / Emanuele Crialese

• Öğle Güneşinde Yıldızlar / Stars At Noon / Claire Denis

• Aile Bağları / Frère et soeur / Brother and Sister / Arnaud Desplechin

• Yakın / Close / Lukas Dhont

• Aşkın Ateşi / Fire of Love / Sara Dosa

• Asi / Rebel / Adil El Arbi & Bilall Fallah

• Masum / L’Innocent / The Innocent / Louis Garrel

• Hallelujah: Leonard Cohen, Bi·r Yolculuk, Bi·r Şarkı / Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song / Daniel Geller & Dayna Goldfine

• See How They Run / Tom George

• Güzel Bir Sabah / Un Beau Matin / One Fine Morning / Mia Hansen-Løve

• Akdeniz Ateşi / Mediterranean Fever / Maha Haj

• Kestik! / Coupez! / Final Cut / Michel Hazanavicius

• İyi Şanslar Leo Grande / Good Luck to you, Leo Grande / Sophie Hyde

• Marlowe / Neil Jordan

• Savaş Atı / War Pony / Riley Keough, Gina Gammell

• Armageddon Time / James Gray

• Bebek Servisi / Broker / Hirokazu Koreeda

• Korsaj / Corsage / Marie Kreutzer

• Caniko / Selçuk Metin

• R.M.N. / Cristian Mungiu

• Geçici Bir İlişkinin Güncesi / Chronique d’une liaison passagère / Diary of a Fleeting Affair / Emmanuel Mouret

• The Banshees of Inisherin / Martin McDonagh

• The Menu / Mark Mylod

• Beş Şeytan / Les cinq diables / The Five Devils / Léa Mysius

• Call Jane / Phyllis Nagy

• Kelebek Görüşü / Bachennya Metelyka / Butterfly Vision / Maksim Nakonechnyi

• Emily / Frances O'Connor

• Tanrının Unuttuğu Yer / Vanskabte Land / Godland / Hlynur Pálmason

• Kadın Kral / The Woman King / Gina Prince-Bythewood

• Leyla’nın Kardeşleri / Leila’s Brothers / Saeed Roustaee

• Cennetten Gelen Çocuk / Walad min al Janna / Boy From Heaven / Tarik Saleh

• İncir Ağaçlarının Altında / Under the Fig Trees / Erige Sehiri

• Çaykovski’nin Karısı / Zhena Chaikovskogo / Tchaikovski’s Wife / Kirill Serebrennikov

• Pacifiction / Tourment sur les îles / Albert Serra

• Usta Bahçıvan / Master Gardener / Paul Schrader

• Aİ / EO / Jerzy Skolimowski

• Hayvanlar / As Bestas / The Beasts / Rodrigo Sorogoyen

• Mavi Kaftan / Le Bleu du Caftan / The Blue Caftan / Maryam Touzani

• Sekiz Dağ / Le Otto Montagne / The Eight Mountains / Charlotte Vandermeersch, Felix van Groeningen

• Güneş Sonrası / Aftersun / Charlotte Wells

• Paris Hatıraları / Revoir Paris / Paris Memories / Alice Winocour