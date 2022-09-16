Fatih Terim'in belgeseli nereden izlenir, kaç bölüm? Terim belgeselinde 'Hakan Şükür' sansürü...
Futbolcu ve teknik direktör Fatih Terim'in, kendi ağzından hayat hikayesini anlattığı 'Terim' belgeseli sosyal medyada oldukça konuşuluyor.
Altuğ Gültan ve Burak Aksoy tarafından tasarlanan, 15 Eylül 2022 tarihinde Netflix'te yayımlanan belgesel, gündemin en çok konuşulan konuları arasında yerini aldı.
Tecrübeli hoca Fatih Terim'in 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru da kırdı.
Daha önceki rekor 11 milyon ile ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'e aitti. Yayını sabah saatlerinde Netflix'te bekleme listesine ekleyen kişi sayısı ise 7 milyonu geçti. Dünya çapında yayınlanan belgeselle ilgili konuşan Terim, "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor" diyerek, duygularını ifade etti.
BELGESELDE HAKAN ŞÜKÜR SANSÜRÜ
Belgeselin 1996-2000 yılları arasındaki bölümünde kullanılan arşiv görüntülerinde Hakan Şükür'ün olmaması sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti.
Şükür, 1995-2000 yılları arasında 155 kez giydiği Galatasaray formasıyla 119 kez fileleri havalandırmıştı. Şükür, Galatasaray'ın dört yıl üst üste Süper Lig şampiyonluğu, üç yıl üst üste Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası şampiyonluğu, üç Türkiye Kupası ve 2000'de kazanılan UEFA Kupası şampiyonluklarında pay sahibi olmuştu.
BELGESELDE HAKAN ŞÜKÜR SANSÜRÜ
Aralıklı olarak 1996-2000 yıllarından Galatasaray'da forma giyen Hakan Şükür'ün futbolculuk kariyeri 2008 yılında bitmiştir.
2011 yılında televizyonda sürdürdüğü spor yorumculuğunu bırakarak siyasete giren Şükür, 12 Haziran seçimlerinin ardından AKP'den İstanbul 3. bölge milletvekili seçildi.
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde yine İstanbul 3. bölgeden, bu kez bağımsız milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılanan Hakan Şükür, ilk duruşmaya katılmadı, avukatı ise Hakan Şükür'ün Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındığını söyledi.
Hakan Şükür'e 65. Türkiye Hükûmeti ve dönemin yargı kuruluşlarınca, FETÖ/PDY yani Terör Örgütü Gülen Hareketi'ne verdiği destekler üzerine kendisi ve babası hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Şükür'ün kırmızı bülten ile aranacağı belirtilirken, babası Sermet Şükür gözaltına alındı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye finansal destek sağladıkları iddiasını değerlendiren mahkeme tarafından yaklaşık 200 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konulması kararı verildi.
14 Temmuz 2017 tarihinde çıkan KHK ile Arif Erdem ile birlikte kendisine verilen tüm madalyaların geri alınmasına karar verildi.
HAKAN ŞÜKÜR ŞU ANDA NEREDE?
Amerika'da ikamet eden Şükür, Kasım 2019'da kendi YouTube kanalında yayımladığı videoda, Uber şoförlüğü yaptığını belirtmişti. Kendisi ile röportaj yapan Welt am Sonntag, Şükür'ün açtığı kafeyi kapatıp akıllı telefonlar üzerinden taşımacılık servisi veren Uber'de şoför olarak çalışmaya başladığını, bunun yanında da kitap satıcılığı yaptığını ifade etmişti.
İlgili Haberler
- Hayatını kaybeden Hüsamettin Kavi kimdir, kaç yaşında? İSO eski başkanı Hüsamettin Kavi hakkında önemli noktalar...
- Suat Toktaş kimdir, neden Halk Tv'den ayrıldı? Suat Toktaş kaç yaşında, nereli?
- Yoksulluk içinde ölen Fehime Sultan kimdir? Fehime Sultan Yalısı nerede, ne zaman yapıldı?
Video Haberler
- Gözü gibi bakıyor
- Yanlışlıkla ayağına basan yolcuya bıçakla saldırdı
- Öğrencilerin öğretmen sevgisi kamerada
- 'Balon balığı' avcıları 164 bin lira kazandı
- ‘Sahnede 90’lar' sanatseverlere kapılarını açtı
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
En Çok Okunan Haberler
-
- TOKİ Başkanı Erdoğan'ı yalanladı
- Şehirlere göre fiyat değişecek
- 'Bakanlık koltuğunda bir Cumhuriyet düşmanı oturuyor'
- 'Gideceğimiz seçimde 5 yıllık bir dönem olmayacak'
- 'Banker Erdoğan mısın sen?'
- Merkez Bankası'ndan yıl sonu tahmini
- Polisler, Soylu pankartı için harekete geçti
- ‘Seçim için şov yapacaklar’
- AKP ve MHP'de LGBT videosu endişesi
- Gözaltı, tehditler, ev baskını...