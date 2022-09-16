Fatih Terim'in belgeseli nereden izlenir, kaç bölüm? Terim belgeselinde 'Hakan Şükür' sansürü...

Tecrübeli hoca Fatih Terim'in 1996-2022 yıllarına odaklanan belgesel, 30 dakika içinde 14 milyon izlenmeyle seyirci rekoru da kırdı.

Daha önceki rekor 11 milyon ile ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel'e aitti. Yayını sabah saatlerinde Netflix'te bekleme listesine ekleyen kişi sayısı ise 7 milyonu geçti. Dünya çapında yayınlanan belgeselle ilgili konuşan Terim, "Eşim Fulya ile izledik ve gözyaşlarımızı tutamadığımız anlar oldu. Hiç kolay değil. İnsan o an kendine yabancılaşıyor" diyerek, duygularını ifade etti.