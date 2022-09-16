Hayatını kaybeden Hüsamettin Kavi kimdir, kaç yaşında? İSO eski başkanı Hüsamettin Kavi hakkında önemli noktalar...

16 Eylül 2022 Cuma, 13:52

1993-2000 yılları arasında 4 dönem İSO başkanlığı yapan, iş insanı Hüsamettin Kavi Marmaris Selimiye’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İşte, Hüsamettin Kavi'ye dair merak edilenlerin cevabı...

HÜSAMETTİN KAVİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



1950 yılında İstanbul’da doğan Hüsamettin Kavi, 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.

2002 yılında Sarkuysan ve Kavi Kablo’nun da aralarında yer aldığı 7 kablo şirketinin güç birliği yaparak 20 milyar lira sermaye ile kurduğu Bemka Emaye Bobin Teli ve Kablo Sanayi’nin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Kavi, 1990‘da Türkiye Genç İşadamları Derneği’nin de kurucuları arasında yer almış ve derneğin başkan yardımcılığı görevini üslenmişti.

2001-2009 yılları arasında TÜBİTAK danışma kurulunda yer alan 72 yaşındaki Hüseyin Kavi, Kasım 1995’de kurulan Türkiye-Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Karma İstişare Komitesinde üç dönem eş başkanlığı yapmıştır.

SİYASETE ETKİ EDEN İŞ ADAMLARINDAN BİRİYDİ

Kavi, Ocak 2008'de, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Danışma Kurulu Başkanlığına atanmıştır. Kavi ayrıca Galatasaray divan üyesiydi. 28 Şubat döneminde siyasette etkili olan açıklamalarla sürekli gündemde kalan, TÜSİAD yönetimiyle birlikte katıldığı toplantılarla dikkat çeken Kavi, 2010 yılında da çözüm sürecini desteklediğini açıklamıştı.

AÇILIM SÜRECİNİ DESTEKLEYEN İSİMLER ARASINDAYDI

2010 yılında verdiği bir röportajda Türkiye'nin değişim sürecinde olduğunu ve demokratikleştiğini ifade eden Hüsamettin Kavi; Sayın Başbakan (Recep Tayyip Erdoğan) bu konuda önümüzdeki günlerde sanatçılarla görüşecekmiş sanırım. Onların eleştiri, destek, endişelerini dinleyecekmiş. Bu tür toplantılar bence çok yararlıdır ama bu toplantılar, tüm bölgelerde, bölgelerdeki STK'ların da katılımları ile yapılmalı ve Türkiye'ye maledilmelidir. Çünkü bu sorunun çözülmesi hükümetin meselesi olmaktan öte Türkiye'nin meselesidir'' diyerek açılım sürecine destek vermişti.