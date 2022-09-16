Suat Toktaş kimdir, neden Halk Tv'den ayrıldı? Suat Toktaş kaç yaşında, nereli?

16 Eylül 2022 Cuma, 10:42

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, iki buçuk yıldır görev yaptığı kanaldan ayrıldı. İşte, Suat Toktaş'a dair merak edilenler...

SUAT TOKTAŞ KİMDİR?

1968 yılında Elazığ'da doğan Suat Toktaş, 1988 yılında Ankara’da Günaydın Gazetesi’nde muhabir olarak mesleğe başladı. 3,5 yıllık yazılı basın deneyiminden sonra televizyon sektörüne geçti.

HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda toplumsal olaylar, çalışma hayatı, siyaset ve meclis muhabirliği, ardından editörlük yaptı. 1999 yılında CNN Türk’e geçen Suat Toktaş, kanalda önce Ankara, ardından İstanbul’da editörlük ve haber müdürlüğü görevlerinde bulundu. 10 yıllık CNN Türk deneyiminin ardından Habertürk televizyonu’na geçen Toktaş, 5 yıl boyunca haber merkezinin başındaydı.

2,5 YILDIR HALK TV'DEYDİ

Deneyimli televizyoncu, Habertürk’ten ayrıldıktan sonra Haber Global kanalını kurup, yayına geçirdikten sonra kanal ile yollarını ayırdı. Toktaş daha sonra Youtube’dan yayın yapan Babıali TV’de günlük, TV 5 Televizyonu’nda ise haftalık siyasi tartışma programları yaptı. 54 yaşındaki Toktaş, 17 Nisan 2020 itibariyle genel yayın yönetmeni olarak Halk Tv'de göreve başlamıştı.

SUAT TOKTAŞ NEDEN HALK TV'DEN AYRILDI

Halk Tv'de genel yayın yönetmenliği yapan Suat Toktaş, ayrılığının nedeniyle ilgili izahatte bulunmadı. Ancak Halk Tv'ye geçen günlerde transfer olan İsmail Küçükkaya'nın gelişinden sonra Gökmen Karadağ'ın da Toktaş'tan hemen önce kanaldan ayrılması dikkat çekti.

Toktaş, ayrılık mesajında "Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu. Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi" dedi.