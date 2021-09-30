Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray değerlendirmesi
Demirkol, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Muslera sonrası Galatasaray kalesi için adaylardan olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "İrfan Can kendini göstermek istiyor. Üzerinde öyle bir baskı var. Yediği golün tek bir sebebi var aslında. Bir iş yapıyorsan ona odaklanacaksın. Bir işi yaparken bir sonraki işi yapmaya başlarsan olmuyor. Daha dizini koyup topu almadan ayağa kalkıp oyunu başlatmak derdinde. Elinden topu kaçırdığı sırada topu tutmak yok aklında. Topu nereye atacağım var."
Demirkol şöyle konuştu: "Galatasaray'ın sorunu Luyindima falan değil. Berkan mesafe rekorları kırıyor. Bunu yapıyor iyi niyetle çalışıyor. O pozisyonda Fernando oynuyordu. Bu kadar koşuşturuyor muydu her yere? Topu koşturuyordu. Berkan şu an için yapamaz zaten bunu. Galatasaray'ın çıkan 11'i isim isim çok iyi. Ama oyun kurmak için 2 isim daha olması gerek. Özellikle Marcao yoksa. Bütün sorun bundan kaynaklanıyor. Göztepe Halil Akbunar'ı sokup perişan etti orayı. Perişan derken 5 atarlar demek istemiyorum. Oyunu bozdu."
Galatasaray'da Fatih Terim'in doldurduğu yerin çok büyük olduğunu söyleyen Demirkol, konuşmasını şöyle bitirdi:
"Terim'i çıkartıp onun yerine bunu koyalım mı olmaz. Düzeni değiştirmek gerek. Terim'in boşluğunu sportif direktör, teknik direktör, başkan, iyi yardımcılar, futbol şube sorumlusu, 6 kişi falan doldurabilir ancak. Bahçıvan falan var da onları saymıyorum. Hoca net olarak 'bana 3 sene lazım' dedi. Şimdi buna 'Yanlış mı oldu?' diyenler var. O yüzden kimsenin sesi çıkmıyor. Şu 4 haftada kim olsa giderdi. İnsanlar öfkeleniyor ve futbolculara yönlendiriyor."
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