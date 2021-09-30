Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray değerlendirmesi

Galatasaray'da Fatih Terim'in doldurduğu yerin çok büyük olduğunu söyleyen Demirkol, konuşmasını şöyle bitirdi:

"Terim'i çıkartıp onun yerine bunu koyalım mı olmaz. Düzeni değiştirmek gerek. Terim'in boşluğunu sportif direktör, teknik direktör, başkan, iyi yardımcılar, futbol şube sorumlusu, 6 kişi falan doldurabilir ancak. Bahçıvan falan var da onları saymıyorum. Hoca net olarak 'bana 3 sene lazım' dedi. Şimdi buna 'Yanlış mı oldu?' diyenler var. O yüzden kimsenin sesi çıkmıyor. Şu 4 haftada kim olsa giderdi. İnsanlar öfkeleniyor ve futbolculara yönlendiriyor."