Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray değerlendirmesi

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2021 Perşembe, 18:51
<p>Ünlü gazeteci Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.&nbsp;</p>

Ünlü gazeteci Mehmet Demirkol, Galatasaray'ın Göztepe'yi sahasında 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi. 

<p>Fatih Terim'in öne geçtiği maçlarda Morutan'ı ilk yarı sonlarında çıkardığına dikkat çeken Demirkol, "Ama bu kez skora ihtiyacı vardı ve 2-1 öne geçene kadar bunu yapmadı" dedi.</p>

Fatih Terim'in öne geçtiği maçlarda Morutan'ı ilk yarı sonlarında çıkardığına dikkat çeken Demirkol, "Ama bu kez skora ihtiyacı vardı ve 2-1 öne geçene kadar bunu yapmadı" dedi.

<p>Demirkol, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Muslera sonrası Galatasaray kalesi için adaylardan olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "İrfan Can kendini göstermek istiyor. Üzerinde öyle bir baskı var. Yediği golün tek bir sebebi var aslında. Bir iş yapıyorsan ona odaklanacaksın. Bir işi yaparken bir sonraki işi yapmaya başlarsan olmuyor. Daha dizini koyup topu almadan ayağa kalkıp oyunu başlatmak derdinde. Elinden topu kaçırdığı sırada topu tutmak yok aklında. Topu nereye atacağım var."</p>

Demirkol, Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın Muslera sonrası Galatasaray kalesi için adaylardan olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: "İrfan Can kendini göstermek istiyor. Üzerinde öyle bir baskı var. Yediği golün tek bir sebebi var aslında. Bir iş yapıyorsan ona odaklanacaksın. Bir işi yaparken bir sonraki işi yapmaya başlarsan olmuyor. Daha dizini koyup topu almadan ayağa kalkıp oyunu başlatmak derdinde. Elinden topu kaçırdığı sırada topu tutmak yok aklında. Topu nereye atacağım var."

<p>Demirkol, Galatasaray'ın esas sorunun defansın önünde oyun kuracak bir yapıyı oluşturamaması olduğunu söyledi.&nbsp;&nbsp;</p>

Demirkol, Galatasaray'ın esas sorunun defansın önünde oyun kuracak bir yapıyı oluşturamaması olduğunu söyledi.  

<p>Demirkol şöyle konuştu: "Galatasaray'ın sorunu Luyindima falan değil.&nbsp; Berkan mesafe rekorları kırıyor. Bunu yapıyor iyi niyetle çalışıyor. O pozisyonda Fernando oynuyordu. Bu kadar koşuşturuyor muydu her yere? Topu koşturuyordu. Berkan şu an için yapamaz zaten bunu. Galatasaray'ın çıkan 11'i isim isim çok iyi. Ama oyun kurmak için 2 isim daha olması gerek. Özellikle Marcao yoksa. Bütün sorun bundan kaynaklanıyor. Göztepe Halil Akbunar'ı sokup perişan etti orayı. Perişan derken 5 atarlar demek istemiyorum. Oyunu bozdu."</p>

Demirkol şöyle konuştu: "Galatasaray'ın sorunu Luyindima falan değil.  Berkan mesafe rekorları kırıyor. Bunu yapıyor iyi niyetle çalışıyor. O pozisyonda Fernando oynuyordu. Bu kadar koşuşturuyor muydu her yere? Topu koşturuyordu. Berkan şu an için yapamaz zaten bunu. Galatasaray'ın çıkan 11'i isim isim çok iyi. Ama oyun kurmak için 2 isim daha olması gerek. Özellikle Marcao yoksa. Bütün sorun bundan kaynaklanıyor. Göztepe Halil Akbunar'ı sokup perişan etti orayı. Perişan derken 5 atarlar demek istemiyorum. Oyunu bozdu."

<p>Galatasaray'da Fatih Terim'in doldurduğu yerin çok büyük olduğunu söyleyen Demirkol, konuşmasını şöyle bitirdi:&nbsp;</p><p>"Terim'i çıkartıp onun yerine bunu koyalım mı olmaz. Düzeni değiştirmek gerek. Terim'in boşluğunu sportif direktör, teknik direktör, başkan, iyi yardımcılar, futbol şube sorumlusu, 6 kişi falan doldurabilir ancak. Bahçıvan falan var da onları saymıyorum. Hoca net olarak 'bana 3 sene lazım' dedi. Şimdi buna 'Yanlış mı oldu?' diyenler var.&nbsp; O yüzden kimsenin sesi çıkmıyor. Şu 4 haftada kim olsa giderdi. İnsanlar öfkeleniyor ve futbolculara yönlendiriyor."</p>

Galatasaray'da Fatih Terim'in doldurduğu yerin çok büyük olduğunu söyleyen Demirkol, konuşmasını şöyle bitirdi: 

"Terim'i çıkartıp onun yerine bunu koyalım mı olmaz. Düzeni değiştirmek gerek. Terim'in boşluğunu sportif direktör, teknik direktör, başkan, iyi yardımcılar, futbol şube sorumlusu, 6 kişi falan doldurabilir ancak. Bahçıvan falan var da onları saymıyorum. Hoca net olarak 'bana 3 sene lazım' dedi. Şimdi buna 'Yanlış mı oldu?' diyenler var.  O yüzden kimsenin sesi çıkmıyor. Şu 4 haftada kim olsa giderdi. İnsanlar öfkeleniyor ve futbolculara yönlendiriyor."

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler