Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray-Fenerbahçe değerlendirmesi
Teknik Direktör Vitor Pereira'nın işinin bundan sonra daha zor olacağını vurgulayan yorumcu, "Bunu 4'lü yapman gerek diyecekler. Kim Man-Jae, Attila Sazalai birlikte olur mu? Ferdi Kadıoğlu performansı böyle gider mi? Gustavo uzun süre dönemeyecek. Bu oyunda mutlak bir kesiciye ihtiyacın var. Pereira bir sonraki maça aynı kadroyla mı çıkacak? Takımı yine değiştirecek. Bir de üzerine diziliş değişti. Galatasaray’ın bir bilinmezi var. O da, savunma önü ve buna bağlı olarak santrafor tercihi. Fenerbahçe'nin ise çok bilinmezi var" ifadelerini kullandı.
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