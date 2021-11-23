Gazeteci Mehmet Demirkol'dan Galatasaray-Fenerbahçe değerlendirmesi

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2021 Salı, 10:47
<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti. Fenerbahçe’nin 2-1 kazandığı maçı, spor yazarı Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında değerlendirdi.</p>

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe’yi konuk etti. Fenerbahçe’nin 2-1 kazandığı maçı, spor yazarı Mehmet Demirkol, Socrates YouTube kanalında değerlendirdi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Demirkol, "Fenerbahçe İrfan Can Kahveci kadar futbol oynuyor. İrfan ne kadar iyiyse Fenerbahçe o kadar iyi oluyor. Mesut Özil'in attığı gol basit gibi duruyor ama Mesut olduğu için basit gösteriyor. Gol vuruşu dahil 3 kez dokundu topa. Orada topsuz koşu yapsa aynı hızda gider." dedi.</p>

Demirkol, "Fenerbahçe İrfan Can Kahveci kadar futbol oynuyor. İrfan ne kadar iyiyse Fenerbahçe o kadar iyi oluyor. Mesut Özil'in attığı gol basit gibi duruyor ama Mesut olduğu için basit gösteriyor. Gol vuruşu dahil 3 kez dokundu topa. Orada topsuz koşu yapsa aynı hızda gider." dedi.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Teknik Direktör Vitor Pereira'nın işinin bundan sonra daha zor olacağını vurgulayan yorumcu, "Bunu 4'lü yapman gerek diyecekler. Kim Man-Jae, Attila Sazalai birlikte olur mu? Ferdi Kadıoğlu performansı böyle gider mi? Gustavo uzun süre dönemeyecek. Bu oyunda mutlak bir kesiciye ihtiyacın var. Pereira bir sonraki maça aynı kadroyla mı çıkacak? Takımı yine değiştirecek. Bir de üzerine diziliş değişti. Galatasaray’ın bir bilinmezi var. O da, savunma önü ve buna bağlı olarak santrafor tercihi. Fenerbahçe'nin ise çok bilinmezi var" ifadelerini kullandı.</p>

Teknik Direktör Vitor Pereira'nın işinin bundan sonra daha zor olacağını vurgulayan yorumcu, "Bunu 4'lü yapman gerek diyecekler. Kim Man-Jae, Attila Sazalai birlikte olur mu? Ferdi Kadıoğlu performansı böyle gider mi? Gustavo uzun süre dönemeyecek. Bu oyunda mutlak bir kesiciye ihtiyacın var. Pereira bir sonraki maça aynı kadroyla mı çıkacak? Takımı yine değiştirecek. Bir de üzerine diziliş değişti. Galatasaray’ın bir bilinmezi var. O da, savunma önü ve buna bağlı olarak santrafor tercihi. Fenerbahçe'nin ise çok bilinmezi var" ifadelerini kullandı.

<p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;" data-mce-style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">"Fenerbahçe, '4'lüye dönüldü böyle oldu' derse büyük hata yapar" diye konuşan Demirkol, sarı lacivertlilerin eski formasyona dönse bile moral açısından yükseldiğini belirtti.</p>

"Fenerbahçe, '4'lüye dönüldü böyle oldu' derse büyük hata yapar" diye konuşan Demirkol, sarı lacivertlilerin eski formasyona dönse bile moral açısından yükseldiğini belirtti.


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