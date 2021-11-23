Olympiakos Başkanı Marinakis'ten Fenerbahçe primi
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe, 25 Kasım Perşembe günü Olympiakos'a konuk olacak. Olympiakos Başkanı Marinakis, Fenerbahçe maçı öncesi olası galibiyet halinde futbolculara prim sözü verdi.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Fenerbahçe'nin, deplasmanda Olympiakos ile oynayacağı müsabaka öncesinde Olympiakos'un Başkanı Marinakis'ten futbolculara, Fenerbahçe galibiyeti halinde prim sözü geldi.
Son lig maçında AEK'yı 3-2 mağlup eden Olympiakos'ta başkan Marinakis, maç öncesindeki antrenmanlarda takımı ziyaret ederek "AEK ve Fenerbahçe maçları için prim" sözü verdiğini açıkladı.
Sport 24 Greece'in haberine göre, Marinakis futbolcularla yaptığı görüşmede Fenerbahçe maçının çok kritik olduğunu ve bu müsabakada da prim sözünün geçerli olduğunu söyledi.
PUAN DURUMU
1- E. Frankfurt: 10 puan
2- Olympiakos: 6 puan
3- Fenerbahçe: 5 puan
4- Antwerp: 1 puan
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