Igor Angelovski: Fenerbahçe'den teklif aldım ama Ali Koç, Vitor Pereira'yı tercih etti

23 Kasım 2021 Salı, 09:54

Son olarak Kuzey Makedonya Milli Takımını çalıştıran Igor Angelovski, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. 45 yaşındaki teknik direktör, sezon öncesinde Fenerbahçe'den teklif aldığını doğruladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini değerlendiren Angelovski, "Gördüğüm kadarıyla ilginç bir maç oldu. Her iki takım da oyuna 4-3-3 sistemiyle başladı. Türkiye'deki insanlar Pereira'nın bu maçta bu taktikle başlayacağını beklemiyordu. İlginç bir maç oldu. Özellikle de Galatasaray 2. yarıda 5-6 tane yüzde yüzlük şans yakaladı. Galatasaray'ın yakaladığı şanslara göre elde ettiği skor, oyunun ne kadar ilginç olduğunu da gösterdi" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARINDAN BİRİ OLDUĞUM İÇİN MUTLU OLDUM"

Angelovski, Fenerbahçe'den teklif aldığını ifade ederek, "Fenerbahçe'den teklif aldığım dönemde başkanın kararı Vıtor Pereira'dan yana oldu ve böylece bu transfer hikayesi benim için bu şekilde sonuçlandı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarından biri olduğum için mutlu oldum. Fenerbahçe gibi bilinen bir kulübün hoca adayı olmak önemli çünkü bu durum kaliteni kanıtladığın anlamına geliyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE'DEN BAŞKA TEKLİFLER DE ALDIM"

Türkiye'den başka teklifler de aldığını kaydeden 45 yaşındaki teknik direktör, "Ancak o dönemde, Makedonya Futbol Federasyonu'yla sözleşmem vardı. Makedonya'yı Avrupa Şampiyonası'nın bir parçası yapacak projem için çalışıyordum. Bu başarıya ulaştığı için vatandaşlarımız adına çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra milli takımdan ayrıldım ve belki de artık gelecek teklifleri kabul edebilirim. Taraftarlarını mutlu edecek güzel sonuçlar almak için iyi bir vizyonu ve stratejisi olan bir takımı çalıştırmak isterim" ifadelerini kullandı.

Igor Angelovski, Dünya Kupası play-offlarıyla ilgili soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Play-off'ta her takımın şansı var; çünkü tek maç üzerinden oynanıyor. Türkiye ve Kuzey Makedonya seri başı değiller ve ilk maçı deplasmanda oynayacaklar. Bu iki takım için de biraz zor. Özellikle de İtalya ve Portekiz gibi favorilere karşı mücadele etmek zor olacak."

"ELİF ELMAS İLE ÇALIŞTIĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Fenerbahçe'den Serie A'ya transfer olan Makedon oyuncu Elif Elmas'tan övgüyle söz eden Angelovski, "Elif Elmas ile çalıştığım için mutluyum. Kendisiyle kariyerinin başlarında tanıştım ve Rabotnicki'de teknik direktörlük yaptığım dönemde 16 yaşında A takım ile birlikte onu sahaya sürmüştüm. Ardından milli takıma geldiğimde, Elif'i İspanya karşısında oynattım. Henüz limitlerine ulaştığını düşünmüyorum, çünkü her zaman daha iyisi olmak istiyor. Bu sezon Napoli'deki performansıyla bunu herkese gösterdi. Spaletti ona inanıyor ve Elif tüm dünyaya en iyi genç futbolculardan biri olduğunu gösteriyor. Bana göre de Napoli'den sonra Avrupa'da çok önemli bir kulübe geçecek" dedi.