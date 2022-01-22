Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu
18 Ocak Salı günü yağan kar nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu. Yolların kapandığı, ahırların çöktüğü, ağaçların devrildiği kentte kar nedeniyle otoyollar, karayolları ve mahalle yollarında kara saplanan ve kayan toplam 6 bin 902 araç, araçlarında ve evlerinde mahsur kalan 13 bin 372 kişi kurtarıldı.
BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI
Kapanan yollar nedeniyle kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen toplam 2 bin 286 hastaya ilk müdahalesi yapılarak, hastaneye götürüldü. Toplam 10 bin 700 ton tuzun kullanıldığı karla mücadelede 5 bin 691 personel yer aldı. Yolda kalan 883 araca da müdahale edilirken, mahsur kalan ve dünya ile iletişimi kesilen toplam 60 bin 200 kişiye kumanya yardımı yapıldı.
204 HAYVAN YAŞAMINI YİTİRDİ
Kar esaretinde toplamda 96 ahır çökerken, 123'ü küçükbaş hayvan, 81'i büyükbaş hayvan olmak üzere toplam 204 hayvan enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Kar nedeniyle açılan yaraların sarılmaya başladığı kentte bugün ikinci bir kar yağışı dalgası bekleniyor. Kar yağışının bir hafta boyunca süreceği tahmin ediliyor.
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