Gaziantep'te kar yağışının bilançosu ağır oldu

BİNLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI

Kapanan yollar nedeniyle kendi imkanları ile hastaneye gidemeyen toplam 2 bin 286 hastaya ilk müdahalesi yapılarak, hastaneye götürüldü. Toplam 10 bin 700 ton tuzun kullanıldığı karla mücadelede 5 bin 691 personel yer aldı. Yolda kalan 883 araca da müdahale edilirken, mahsur kalan ve dünya ile iletişimi kesilen toplam 60 bin 200 kişiye kumanya yardımı yapıldı.